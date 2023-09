Lo que necesitas saber: Participa para ganar boletos para asistir a What Design Can Do México 2023 el próximo 6 de octubre.

Octubre está a la vuelta de la esquina, y comienza uno de los meses más movidos del año, lleno de conciertos, fiestas, estrenos y eventos emocionantes. También sabemos que nuestra billetera no puede más con tantos gastos… ¡y lo que falta! Así que aquí tienes una invitación que te vendrá de maravilla.

En Sopitas.com, te queremos regalar boletos para lanzarte al festival What Design Can Do México 2023, el cuál se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en el Centro Cultural del Bosque.

En este evento podrás encontrar conferencias, talleres y mesas de debate a cargo de reconocidos diseñadores y activistas de renombre internacional, como Paola Antonelli, curadora principal del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

El propósito es que diseñadores, activistas y personas interesadas tengan la oportunidad de investigar de qué manera el diseño puede influir en la creación de una sociedad más consciente y comprometida con la responsabilidad social y ambiental.

¡Ojo! si eres estudiante aprovecha la oportunidad única de aprender de algunos de los mejores en la industria.

¡Sigue los pasos a continuación y podrás ser uno de los afortunados en asistir sin romper el cochinito.

Gana boletos para lanzarte al What Design Can Do México 2023

Pasos para participar:

Sigue las redes sociales de Sopitas (Twitter, Facebook, Instagram) . Este paso es indispensable, asegúrate de seguirnos en todos lados. Suscríbete a nuestro newsletter. Si no estás suscrito, por aquí puedes completar el paso. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter (X) (recuerda que debe ser pública para que comprobemos este paso) con el hashtag #WhatDesignCanDo y dinos por qué te quieres lanzar al festival. En ESTE ENLACE déjanos el link de tu tuit del paso 3 y completa toda la información que se te pide (nombre completo, número de teléfono y correo electrónico).

Los primeros que cumplan con todos los requisitos recibirán un boleto doble para asistir al festival What Design Can Do México 2023. Atentos a nuestras redes y a esta nota, ya que estaremos dando a conocer por este medio a los ganadores, además de vía mail.

¡Comparte con tus amigos diseñadores!

IMPORTANTE

– Esta dinámica es únicamente para mayores de edad.

– Es necesario que sigas las redes sociales de Sopitas y que te suscribas al newsletter como se especifica en las instrucciones de la dinámica.

– Al participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito al newsletter.

– Esta dinámica comienza el lunes 18 de septiembre a las 5 pm y termina el lunes 2 de octubre a las 5 de la tarde.

– Esta boletiza no contempla ningún tipo de transporte al festival.

– Contactaremos a los ganadores a través de correo electrónico, pero sus nombres también se agregarán a esta nota.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

Te puede interesar