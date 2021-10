Es real: Bomberos coordinan rescate de mujer que iba a caer de acantilado y resulta ser un maniquí

Y aquí, una falsa alarma que terminó con una breve pero importante lección… eso es lo que sucedió recientemente con el cuerpo de bomberos de Santa Bárbara, California luego de que recibieran un llamado de auxilio para salvar a una mujer que aparentemente se estaba sujetando con toda su fuerza de la orilla de un acantilado.

La situación parecía delicada, por lo que los equipos de emergencia desplegaron un operativo de rescate digno de la película más taquillera de jamás vista. Sin embargo, todo quedó en un susto ya que no era una persona la que estaba en peligro; lo que realmente colgaba del precipicio era un maniquí.

¿Este es uno de esos casos en los que aplica la frase “es mejor prevenir que lamentar”? Podríamos decir con toda la seguridad que sí, aunque eso no le quita lo alarmante a la situación. Pero bueno, dentro de todo y como les dijimos antes, queda una lección importante.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 4 de octubre cuando el departamento de bomberos del condado de Santa Bárbara, fueron notificado de una persona que estaba a punto de caer de un acantilado en las inmediaciones de Hope Beach Ranch. De acuerdo con la NBC News Los Ángeles, las llamadas de emergencia se recibieron cerca de las 4 de la tarde de ese día, con la especificación de que la mujer en peligro se encontraba a 30 pies de altura sosteniéndose de la orilla de la pendiente.

De inmediato, el cuerpo de bomberos se movilizó junto con otros servicios de emergencia y desplegaron un operativo que, según los reportes, incluyó drones, camiones de bomberos y otros vehículos especializados… pero no se esperaban de ninguna manera lo que encontrarían eventualmente.

Una vez que los bomberos y los cuerpos de emergencia llegaron, se encontraron con que no era una persona la que se encontraba en peligro, sino un maniquí con peluca, pantalón negro y una chaqueta roja. No solo lo comprobaron por las imágenes que tomaron con los drones; las cámaras térmicas incluso comprobaron que no había calor corporal en la figura.

Daniel Bertucelli, vocero del departamento de bomberos de Santa Bárbara, dio a conocer la noticia en sus redes sociales junto con las imágenes del maniquí, enfatizó en la llamada de los ciudadanos y dio una lección de que lo importante que es no dudar en una situación así: “¡Es mejor llamar que no!”, dijo.

At 3:49, SBC rec’d reports of a medical 30 feet down cliff above Hope Ranch Beach. Multi agency response with UTV’s, Drone, Engines and Truck. Ended up being a mannequin from movie shoot days earlier. Passerby’s on the beach noticed and called. Better to call than not! pic.twitter.com/4QAjapkq8U

— Daniel Bertucelli (@SBCFireInfo) October 4, 2021