No es broma: Cantante orina sobre la cara de un fan durante concierto

Me cae que ahora sí lo hemos visto todo… Los conciertos en vivo siempre nos dan experiencias inolvidables cuando existe un momento de conexión entre fan y artista sobre el escenario (por ejemplo, lo ocurrido con José Luis y The Killers hace unos años). Y si bien la mayoría de esas experiencias son bonitas y envidiables, otras son algo asquerosas.

No lo decimos por envidia. Sino pregúntenle al hombre del que hablaremos hoy, quien se volvió tendencia en el mundo de internet gracias al extraño momento que vivió luego de subir al escenario con una de sus bandas fav. Y es que este pobre sujeto terminó con la cara orinada por culpa de la vocalista que, por alguna razón, decidió tirarle su ‘coca de piña’ encima. ¡Qué asco!

Brass Against se volvió protagonista de un festival en Florida, EU

Este interesante y extraño suceso ocurrió en el Rockville Festival que se realizó en Daytona Beach, Florida. El evento de cuatro días de duración (se lleva a cabo del 11 al 14 de noviembre) reunió a varias bandas y artistas como Metallica, Slipknot, Rob Zombie, The Offspring, entre muchas otras más.

Sin embargo, los protagonistas de este suceso WTF fue Brass Against, un colectivo musical que interpreta covers de agrupaciones como Soundgarden y Black Sabbath, que el pasado 11 de noviembre se vio envuelto en una de las polémicas más grandes de las que se han hablado en el mundo de la música en vivo. Y con justa razón.

Gracias a su vocalista que decidió orinarle la cara a un hombre

Resulta que durante su presentación en el festival, Brass Against interpretó un cover a “Wake Up” de Rage Against the Machine. La cosa es que antes de eso la vocalista del grupo, Sophia Urista, dijo al púbico que le andaba del baño (bien casual) y preguntó a la audiencia si alguien quería subir al escenario para que ella pudiera orinarle en la cara.

Por supuesto que cualquier persona en su sano juicio hubiera dicho que no, pero resulta que hubo un valiente que subió con la banda probablemente pensando que todo era una broma. Al final Sophia no había hecho la invitación nomás por convivir, pues luego de pedirle al sujeto que se acostara ella se bajó los pantalones y le orinó la cara.

I can’t believe I watched this with my eyes @BrassAgainst pic.twitter.com/z1yDgVmtQs — Grill Daddy Sar (@s_mohn99) November 12, 2021

Hasta el momento Sophia Urista no se ha pronunciado al respecto

OBVIAMENTE todas las personas en el lugar comenzaron a gritar (y probablemente a vomitar) al ver a la cantante orinando sobre un hombre. El suceso fue compartido en internet y creó una polémica ya que si bien muchos criticaron lo que hizo Urista y calificaron el acto como una grosería, otros la defendieron afirmando que la cantante no obligó a nadie a subir al escenario.

Al final la banda tomó sus redes sociales para disculparse por lo ocurrido: “Sophia se dejó llevar. Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows”, dijo la agrupación al agradecer al público del festival por asistir al show el pasado 11 de noviembre.

Hasta el momento la vocalista del grupo no ha comentado nada al respecto. Y aunque probablemente no lo haga, no hay duda de que este suceso quedará marcado en la historia de los festivales de música.