Streamer transmitió desde su auto y captó el asalto que sufrió

Al salir a la grabar a la calle, muchos creadores de contenido llegan a grabar material que para nada estaba pensado en el guión de sus videos. Así como le ocurrió a un streamer que, al transmitir desde su auto, captó el asalto que sufrió.

Se trata del caso de Brunenger, un streamer y youtuber de 18 años originario de Argentina, que se ha hecho popular por grabar sus jornadas de trabajo como conductor de Uber y después donar sus ganancias a alguna persona que necesite el dinero.

El streamer Brunenger se graba durante su chamba de Uber. Foto: @Brunenger (Twitter)

Un streaming en argentina transmitía en vivo desde su auto

Brunenger se ha hecho conocido en plataformas como Twitch, YouTube y Kick. Esta última fue donde la madrugada de este domingo 11 de junio, el streamer decidió transmitir en vivo su jornada como conductor a todos sus seguidores. Todo sin imaginar lo que pasaría.

El streamer argentino conducía por las calles del Barrio de Balvanera, en Buenos Aires, y mientras esperaba a una pasajera fue sorprendido por un sujeto que sin más, le rompió el cristal del asiento de copiloto para robarle el celular al creador de contenido.

El streamer grabó cuando un sujeto lo asaltó. Foto: Especial

El streamer captó el momento en el que sufrió un asalto

El momento fue grabado por varios seguidores de Brunenger, quienes ante la preocupación de que algo más hubiera pasado, viralizaron en redes sociales el robo que sufrió el streamer argentino. Acá les dejamos el video en cuestión por si aún no lo han visto:

"Brunenger":

Por el robo que sufrió durante un stream pic.twitter.com/S6OsiJwI8S — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2023

Un sujeto a bordo de una moto le robó el celular al streamer

Luego del susto, el streamer volvió a transmitir desde otro celular para informar a sus seguidores de lo ocurrido: “Tenía el teléfono con el soporte y estaba esperando a la pasajera. De repente, frenó una moto, que yo no la vi, pero la escuché frenar”, contó Brunenger a sus seguidores.

“De repente, bajó el chaboncito corriendo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono y se fue corriendo. Después de eso, se subió a la moto y se fue”, detalló el streamer que aseguró el asalto sólo quedó en un susto y cosas materiales que se pueden recuperar.

Al streamer argentino le robaron el celular. Foto: Especial

Afortunadamente todo quedó en un susto y pérdidas materiales

El streamer también tomó su cuenta de Twitter para agradecer a todos sus seguidores por sus mensajes de apoyo: “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”, escribió.

Menos mal que al streamer Brunenger está bien, aunque nosotros no nos dejamos de sorprender por los sucesos que quedan captados durante transmisiones en vivo. ¿Qué les parece?

Brunenger agradeció a sus seguidores por el apoyo. Foto: @Brunenger (Twitter)