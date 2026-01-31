Nos lanzamos a la Casa Alonso Rebaque, una joya oculta de la arquitectura de CDMX

Lo que necesitas saber: En Sopitas.com nos lanzamos a conocer la Casa Alonso Rebaque, una de las piezas residenciales más relevantes del modernismo mexicano tardío, en una oportunidad única.

Seguro muchos conocen las obras de Félix Candela para espacios dedicados al deporte o la movilidad en CDMX —como el Palacio de los Deportes o la estación Candelaria de la Línea 1 del Metro— pero, ¿qué tal si les hablamos de la Casa Alonso Rebaque?

Una casa que, a su vez, funciona como una escultura habitable, resultado del diseño experimental de Héctor Alonso Rebaque y en el que también trabajó el arquitecto español —nacionalizado mexicano— Félix Candela.

Casa Alonso Rebaque. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Casa Alonso Rebaque, una joya oculta de la arquitectura de CDMX

En Sopitas.com nos lanzamos a conocer la casa Alonso Rebaque en una oportunidad única, ya que este sitio no está abierto al público.

Sin embargo, de manera especial ha abierto sus puertas para recorridos públicos —más adelante, en esta nota, les dejamos toda la información.

Esta casa es una de las obras residenciales más relevantes del modernismo mexicano tardío. Está ubicada en Jardines del Pedregal y sobresale, entre otras cosas, por su cubierta de cascarón de concreto, misma que podemos encontrar en otros trabajos de Félix Candela.

Casa Alonso Rebaque. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com.

Los proyectos de Candela representaron una innovación estructural que funcionan como esculturas habitables.

El mejor ejemplo es la casa Alonso Rebaque, espacio que el mismo ingeniero y excorredor de la F1 transformó junto con Félix Candela en un diseño de carácter experimental.

¿El resultado?

Aunque Félix Candela consideraba que sus obras no eran necesariamente las más acogedoras para una casa habitación, este espacio bien podría ser el sueño de cualquiera que disfrute de recibir visitas en lugares con una propuesta arquitectónica clara y contundente.

Por ejemplo, está la bóveda por arista de tres gajos, de doble altura, que funciona como una estancia llena de curvas y luz. Aquí algunas fotos:

Casa Alonso Rebaque. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Casa Alonso Rebaque. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Casa Alonso Rebaque. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Félix Candela

Además de los elementos visuales de la casa Alonso Rebaque, nos lanzamos hasta Jardines del Pedregal —que, dicho sea de paso, se convirtió en una zona importante para la arquitectura experimental— para conocer un poco más del trabajo de Félix Candela.

Félix Candela Outeriño nació el 27 de enero de 1910 en Madrid, España. Allá se tituló como arquitecto y durante la Guerra Civil migró a México, en 1939, donde desarrolló su trayectoria profesional.

Y, claro, fue parte del desarrollo de la arquitectura mexicana sobre todo por su técnica de combinación de líneas rectas que generan estructuras curvas. O que todo mundo conoce como paraboloides hiperbólicos.

Félix Candela. Foto: Secretaría de Cultura.

Las obras de Félix Candela las podemos encontrar en el anfiteatro de la Facultad de Química de la UNAM, el Pabellón de Rayos Cósmicos, el Metro Candelaria, el Palacio de los Deportes, la Iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, el muy querido Mercado de Jamaica y otros más de 800 proyectos que llevaron el sello de los paraboloides hiperbólicos.

Y la Capilla de San Vicente de Paúl

En el sur está la Capilla de San Vicente de Paúl, cuyo acceso es restringido, pero en Sopitas.com también tuvimos oportunidad de echarle un vistazo.

A finales de la década de los 50, y en colaboración con Enrique de la Mora, esta capilla fue construida con inspiración en la toca de las monjas.

Candela resolvió la estructura mediante tres paraboloides hiperbólicos que se conectan a través de hermosos vitrales.

La superficie de la cubierta está tan bien conservada que aún pueden apreciarse las marcas de las cimbras. Acá algunas fotos:

Capilla de San Vicente de Paúl. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Capilla de San Vicente de Paúl. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Capilla de San Vicente de Paúl. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Capilla de San Vicente de Paúl. Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Foto: Fernando Zavala-Sopitas.com

Recorridos en la casa Alonso Rebaque

Actualmente, la casa Alonso Rebaque está cerrada al público. Sin embargo, hay chance de conocerla en los próximos 7 y 8 de febrero —11:00-17:00 horas— en recorridos organizados por BLOQUE y Mirador Tlatelolco.

Ojo, las visitas son con prerregistro en esta dirección: contacto@casaalonsorebaque.com. Acá les dejamos la cuenta de Instagram de la Casa Alonso Rebaque para más detalles: @casaalonsorebaque.

**Con información de Fernando Zavala, editor y posproductor de Video en Sopitas.com.