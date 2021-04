Maullido metalero: Cattera, el proyecto musical que tiene a un gatito como vocalista

La historia del metal está llena de grandes vocalistas que han marcado al género con su peculiar estilo y voz. Nombres hay muchos como Phil Anselmo, Bruce Dickinson, Lemmy Kilmister, Ozzy Osbourne, Joey Belladona… vaya, la lista es sumamente larga. Sin embargo, ninguna de esas leyendas se parece al cantante de Cattera.

Y esto último no lo decimos en un sentido metafórico. De hecho, va más en el sentido literal dado que es un gatito quien pone sus maullidos al servicio de la banda. Sí, lo sabemos: suena de locos, pero es tan real como la buena causa que esconde el lanzamiento de su sencillo debut titulado “Hunger of the Beast”.

Cattera, el grupo metalero en el que ‘canta’ un gatito

Si eres un amante del metal y los gatitos, entonces disfrutarás mucho lo que esta peculiar banda acaba de comenzar a hacer. Muchos ya lo habrán deducido al leer el nombre del proyecto, pero para quienes no, Cattera toma su nombre como homenaje a Pantera. Este proyecto, lleno de poderosas guitarras y frenético ritmo pesado, tiene en Roope-Shakir a su vocalista.

¿Quién es este artista? Bueno, él es nada más y nada menos que un pequeño felino rescatado por Anna Mrzyglocki, la Gerente de Producto de Fearless Records (discográfica que maneja a grupos como Pierce The Veil, PlanWhite T’s, The Pretty Reckless, entre otras). La ejecutiva de la disquera adoptó a este michi del refugio Whiskers A GoGo.

“Supe que Roope-Shakir tenía el talento desde el momento en que llegó a mi apartamento… Escuché sus emocionados maullidos y supe que necesitaba estar al frente de una banda gatuna de metal“, dijo Anna en un comunicado de prensa recogido por Consequence of Sound. Ella misma indica que tomó inspiración de otros proyectos musicales del reino animal como Hatebeak (banda de death metal que tiene a un loro en las voces) o Caninus (grupo que se acompañaba de dos pitbull terriers).

Checa a continuación el sencillo debut de Cattera, una pieza de metal extremo titulada “The Hunger of the Beast” -en honor al clásico tema de Iron Maiden-. Aquí, podemos escuchar los maullidos metaleros del gatito para que comiences a headbangear con todo.

Un lanzamiento con buena causa

Y si tu creías que esto solo era un proyecto musical para conseguir visitas y para viralizarse, pues hay algo más allá de eso. Resulta que el sencillo debut de Cattera, que también se encuentra para descarga digital en Bandcamp por tan solo un dólar (2o pesitos mexicanos ahí nomás), busca recaudar dinero para el refugio animal que rescató a Roope-Shakir.

Todas las ganancias y donaciones que se hagan se destinarán al apoyo de Whiskers A-GoGo en Nueva York, un albergue que lleva un rato ayudando a los felinos de las calles para que encuentren un hogar. Checa la portada que la dueña del gatito compartió. ¿Se viene un álbum entero? Estaría interesante.