¿Verdad que hay momentos que se sienten antes de que lleguen? Uno de ellos es La Copa Mundial de la FIFA 2026™ que ya tenemos marcada en el calendario, y en la ciudad empieza a notarse el mood. Más conversación, más planes a futuro, el orgullo de saber que somos sede. Y justo en ese ánimo apareció algo nuevo en CDMX. ¿De qué se trata?

El arte que marca el inicio del camino mundialista

Imagínate esto: vas caminando por Polanco, pensando en cualquier cosa, y de pronto una pared te hace frenar. La miras mejor. Eso es justo lo que está pasando aquí. Un muro que antes era parte del paisaje ahora se convirtió en una pieza que vibra distinto y que empieza a ponerle color al camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La pieza es del artista mexicano Canseco, y no es el típico mural obvio. Tiene identidad, movimiento, detalles que mezclan cultura mexicana con la energía que rodea al fútbol. Es de esas obras de arte que te hacen detenerte un minuto más de lo planeado.

La pieza es de Canseco y es un regalo de Visa para la ciudad.

No es solo un mural en Polanco

Lo interesante es que lo que está pasando en CDMX también está ocurriendo en otras ciudades sede alrededor del mundo. Esta intervención forma parte de “The Art of the Draw”, una iniciativa global de Visa que reúne a artistas de distintos países para reinterpretar, desde su propia cultura, la emoción alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cada ciudad aporta su mirada. Cada artista su lenguaje. Y ahora CDMX ya tiene el suyo.

Este mural es un regalo de Visa para la ciudad, una manera de empezar a calentar el ambiente rumbo al torneo. Además, la historia no se queda solo en el muro. La intervención también tiene su versión digital que lleva la pieza más allá de la calle. Chécalo acá: https://www.youtube.com/watch?v=gZpphYDTONg

Si quieres conocer el mural, date una vuelta por Jaime Balmes 8 en Polanco.

CDMX está lista para recibir al torneo más grande del mundo

Ser sede no es solo tener partidos en casa. Es empezar a vivir el torneo desde ahora. Es notar cómo el fútbol se mete en las pláticas, en los planes, en la energía de la calle. Y si algo sabe hacer CDMX es mezclar cultura con emoción colectiva. Esta vez lo está haciendo a través del arte.

¿Dónde puedes ver el mural?

Si quieres conocer el mural, date una vuelta por Jaime Balmes y Homero en Polanco. Vale la pena verlo en persona, encontrar sus detalles y sentir esa vibra previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que ya empieza a recorrer la ciudad.

Porque, aunque todavía falta para el silbatazo inicial, la ciudad ya está jugando su parte para ser una sede inolvidable.