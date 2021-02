WTF?! La tendencia viral en TikTok que involucra cera de depilar en toda la cara

Ya no sabemos qué esperar de la gente… Si alguna vez se les ha ocurrido depilarse alguna parte del cuerpo con cera entonces saben que la experiencia en sí no es precisamente placentera, pues aunque uno queda con piel de bebé, el dolor que te causa el arrancar el producto (o incluso ponerlo cuando está caliente) es otro nivel.

Claro que la intensidad del dolor varía dependiendo de la zona a depilar. Por ejemplo, no duele igual arrancarse los vellos de las piernas que los de la cara. Justamente eso han descubierto algunos usuarios de TikTok que están imitando un reto viral (y peligroso) que consiste en cubrir toda la cara con cera depilatoria. WTF?!

Hay videos en TikTok donde personas usan cera de depilar en toda la cara

A través de la plataforma de videos cortos una barbería llamada Kapsalon Freedom ha popularizado videos en donde se ve cómo depilan el rostro de sus clientes de una manera inusual. Y es que en lugar de poner la cera en lugares específicos, los encargados del lugar cubren toda la cara de la persona con ayuda de la cera. Algo que además de doloroso es una muy mala idea.

De acuerdo con la Asociación Británica de Dermatólogos, no es recomendable aplicar cera de depilar algunas zonas del rostro como el interior de la nariz y los oídos. No sólo eso, sino que además el poner la cera en toda la cara puede llegar a causa asfixia a las personas si no se retira de la manera adecuada y rápidamente.

Y ya alertaron que la acción es muy peligrosa

Para mala suerte de muchos este tipo de videos cada vez se vuelven más virales y recurrentes. Si bien los de la barbería Kapsalon Freedom afirman ser profesionales en el arte de la depilada –por lo mismo TikTok no banea sus videos–, muchos usuarios creen que esto es algo que cualquiera puede hacer y sí, lo están llevando a cabo.

Aunque el personal de la barbería indica que la depilación facial es buena y hasta beneficia al cutis, algunos expertos citados por la BBC consideran que es irresponsable aplicar la cera en todo el rostro, ya que pueden provocar hinchazón, la aparición de granos con pus y en casos muy graves, la obstrucción de vías respiratorias por culpa de la cera. ¡No lo intenten en casa!