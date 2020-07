¿Qué es el #ChallengeAccepted y por qué las mujeres están subiendo fotos en blanco y negro?

Estos días de cuarentena, además de servirnos para echarnos todas las series y películas que habíamos dejado en la banca, lo están aprovechando un montón de personas para entrarle a los retos virales. Hay toda clase de ejemplos, buenos y malos, sin embargo, hay otras clase de retos que invitan a la reflexión y dejan un mejor mensaje que solamente tener tus cinco minutos de fama en el internet, como el #ChallengeAccepted.

Puede que en los últimas días, en redes sociales como Twitter e Instagram hayas visto algunas fotos de mujeres en blanco y negro. Si eres hombre estamos seguros que no tienes ni idea de qué va todo esto, porque es un reto exclusivamente para mujeres, y más allá de subir imágenes como todo el mundo, todas ellas lo están haciendo con un mejor fin que simplemente tomarse una selfie, pero vamos por partes.

¿Qué es el #ChallengeAccepted?

No se sabe bien quién fue la persona que inició el #ChallengeAccepted, pero desde que miles de mujeres comenzaron a compartir sus imágenes en redes sociales, estalló por todos lados. Este reto busca crear lazos de sororidad y llevar apoyo en general a cada una de ellas, tratando de eliminar el concepto de que son enemigas y demostrando que pueden unirse para motivarse mutuamente.

El reto consiste –como ya lo mencionábamos– en subir la foto que más les guste, no importa si tiene mucha producción o la tomaron ese mismo día. El chiste es que se sientan a gusto, pero lo importante es que además de compartir en redes sociales sus imágenes, la gran mayoría está aprovechando para mostrar mensajes que empoderen a las mujeres. Para terminar, deben nominar a amigas o conocidas para crear una red enorme.

“Sí, es verdad, todavía hay mujeres hijas felices del patriarcado (su proceso es diferente) pero hay otras, que tratamos de construir redes fuertes con otras mujeres. Que no nos vemos como competencia, que sabemos que la unión y el amor hacen la fuerza”, escribió Mariana, una de las usuarias que le entraron al #ChallengeAcepted, resaltando valores y virtudes que las unen como género.

El reto se volvió viral y las famosas también le entraron

Más rápido que la pólvora, el reto llegó a todos lados del planeta e incluso a lugares que muchos no pensaban, como Hollywood. Desde entonces, actrices como Eva Longoria, Melanie Griffith, Jessica Alba, Khloé y Kourtney Kardashian, Reese Witherspoon, Miranda Kerr, Katheryn Winnick, Lisa Kudrow fueron solo algunas de las estrellas que decidieron unirse al #ChallengeAccepted.

Latinoamérica no se quedó atrás, actrices como Martha Higareda, Ana Serradilla o la reconocida fotógrafa mexicana, Yvonne Venegas (hermana de Julieta) también subieron sus fotos al hashtag. No sabemos quién tuvo la idea de hacer esto, pero es bueno saber que todas las mujeres se están uniendo para apoyarse entre ellas y recordar que a pesar de todas las cosas que pueden suceder, no deben verse como enemigas.