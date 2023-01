El Año Nuevo es una celebración que disfrutamos a lo grande, pues además de la fiestota que se arma, con emoción le decimos ‘adiós vaquero’ al Año Viejo y reflexionamos sobre lo que nos gustaría conseguir en el próximo. Y qué mejor forma que inspirarse a través de escribir la ya famosa ‘lista de propósitos’ o hacer los rituales para conseguir el amors o los viajes, para ver si chicle y pega.

Seamos sincer@s. Tú ¿a qué te enfocaste? ¿A ponerte el calzón rojo para encontrar el amor? o ¿a pasear las maletas para viajar todo el año? Nos gustaría decirte que con eso es suficiente para lograr conseguir esos propósitos, pero desgraciadamente no es así -sí amix, las abuelitas nos mintieron-. Pero no te desanimes, no todo está perdido, porque acá te vamos a dar unos tips reales para que sí logres viajar todo el año como te mereces. ¡Apúntale bien!

Foto: Especial

1. Aprovecha para viajar en las temporadas bajas

Este consejo seguro ya lo habrás escuchado, y si no, acá te lo ponemos fácil. La temporada baja es simplemente viajar en las fechas que no tienen tanta demanda. ¿Cómo las puedes identificar? Chécate ACÁ los días de vacaciones y festivos y elige no viajar durante estas fechas -pues es cuando todos se llevan a pasear a las bendis y los precios en general aumentan-. En México tenemos temporada baja después de agosto y se extiende hasta las primeras semanas de diciembre.

Foto: Especial

2. Reserva los vuelos con anticipación para que salgan más baratos

Obviamente el destino del viaje sí influye en el precio, es decir, la distancia sí cuenta. Por eso, es necesario que elijas bien el destino al que vas a viajar, ya que si es dentro de la República Mexicana, puedes encontrar precios más accesibles, que si te avientas a viajar al extranjero. El momento para encontrar vuelos más bara se dice que es 7 meses y medio antes de tu viaje o 54 días antes del mismo. Por acá te recomendamos comparar los precios entre varias aerolíneas, y buscarlos los martes o sábados por la noche, (pues dicen por ahí que sí bajan los precios).

Foto: Especial

3. ¿Quieres viajar todo el año? ¡Ármate una ruta para conocer pueblitos cerca de ti!

Para viajar y conocer lugares rifados no siempre es necesario salir del país, pues México cuenta con muchos pueblos que se denominan “mágicos”, por su gran cantidad de leyendas y magia que tienen sus principales atractivos. Si te encuentras en la CDMX échale ojo a estos pueblos mágicos cerca de ti: Valle de Bravo, Tepoztlán, Orizaba, Taxco o Malinalco. Si estás más hacia el Norte podrías visitar: Arteaga, Villa de Santiago, o Creel. Pero si andas por el Sur podrías lanzarte a Valladolid, Bacalar, Izamal o San Pablo Villa de Mitla. El punto es viajar y conocer la mayor cantidad de lugares posibles y en México, por destinos ¡no paramos!

Foto: Especial

4. Sácale jugo a los descuentos para viajeros y beneficios exclusivos

¡Ah caray! Eso sí nos interesa. ¿A quién no le gustaría tener late check out por si la fiesta se amaneció y quiere echarse una pestañita más larga? O ¿mejorar la habitación del hotel donde se queda pa’ disfrutar al máximo el viaje? Pues a nosotros sí. Y por eso te recomendamos que le eches ojo al programa de lealtad Marriot Bonvoy. ¿Te sabías esto? La cadena de Marriot tiene más de 30 marcas de hoteles alrededor del mundo, y si obtienes su Tarjeta Marriott Bonvoy® Banorte, puedes disfrutar de 9 MSI en todas tus reservaciones en los más de 8,000 hoteles y resorts Marriot Bonvoy, así como obtener más puntos por cada estadía en estos lugares rifados, acumular puntos por tus compras diarias, late check-out, upgrade en habitaciones, y un montón de beneficios más para los que amamos viajar. Checa ACÁ cómo obtener alguna de ellas.

Foto: Cortesía

Ahora que ya comenzamos el 2023, échale toda la carne al asador a tu chamba para que consigas cumplir este propósito de viajar todo el año, y aplica estos tips para que vivas este sueño a lo grande, pues con aliados como Marriot, la experiencia de viajar se disfruta a tope. ¡Ahora sí! ¿De aquí a dónde?