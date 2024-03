Lo que necesitas saber: Checo Pérez se unió a Heineken 0.0 para sorprender a usuarios de transporte y dejar un mensaje muy importante sobre la responsabilidad al volante

¿Te imaginas que pides servicio de transporte para llegar a la chamba o juntarte con tus amix y que tu conductor sea nada más y nada menos que nuestro Chequito Pérez? ¡Suena a sueño, pero a muchos se les hizo realidad! Resulta que Checo Pérez, subcampeón de la Fórmula 1, le jugó una broma a algunos usuarios y los sorprendió con un viaje inesperado y un mensaje importante. Acá te contamos de qué se trata.

Checo Pérez sorprendió a varias personas al ser su conductor designado. Foto: Cortesía Heineken.

Checo Pérez nos recuerda la importancia de elegir un conductor designado.

Así es, Sergio “Checo” Pérez, en colaboración con Heineken 0.0, reveló un mensaje muy importante sobre la responsabilidad al manejar: el mejor conductor es aquel que no consume alcohol cuando está al volante.

En un video difundido en redes sociales, Checo Pérez nos muestra cómo disfrutar de una cerveza sin alcohol mientras recuerda que debemos elegir a un conductor designado si vamos a consumir alcohol.

Checo Pérez sabe ser responsable al volante. Foto: Cortesía Heineken 0.0

Heineken 0.0 busca recordar que “cuando manejas, nunca tomes”

Esta colaboración entre Checo Pérez y Heineken 0.0 refleja un compromiso compartido con la seguridad y el bienestar de la comunidad. La campaña no solo busca crear conciencia sobre los peligros del alcohol al volante, sino también empoderar a las personas para tomar decisiones más seguras y responsables.

El compromiso de Checo Pérez con esta causa va más allá de su carrera en la Fórmula 1. Como embajador de Heineken 0.0, se enorgullece de promover el consumo responsable de alcohol y su compromiso con valores como la seguridad vial y el bienestar comunitario, recordándonos que la diversión y la responsabilidad pueden ir de la mano, y que cuando manejes, nunca tomes. ¡Checa el video abajo!

Que no se te olvide; si sales de party siempre hay que tener un conductor designado. Y si el conductor no quiere perderse del sabor de la cerveza, puede tomar Heineken 0.0 que no contiene alcohol. ¡A cuidarse como Checo Pérez!

Checo Pérez y Heineken 0.0 nos recuerdan que hay que ser conductores responsables. Foto: Cortesía Heineken 0.0

