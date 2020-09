Intenso nivel: Christian Nodal se tatuó a Belinda y los memes no lo perdonaron

Como diría Sammy Pérez, “el amor, el amor, no deja de ser”. Y es que aceptémoslo, todos sin excepción cuando andamos enamorados, vemos el panorama de color rosa, pensamos que podemos contra lo que sea porque el amor es más fuerte que nada y sobre todo, hacemos un montón de locuras. Sin embargo, hay algunos que mientras están flechados por Cupido se pasan un poquito de intensos, como Christian Nodal y Belinda.

Si les gusta el chisme sabrán que hace algunas semanas, el joven cantante de regional mexicano y la estrella pop de nuestro país comenzaron a salir; un romance que dio de qué hablar por diversos motivos. Para empezar, tenemos que ambos eran coaches en la más reciente temporada de La Voz México, además, entre ellos hay una diferencia de casi 10 años –cosa que por supuesto, escandalizó a nuestras tías–.

La parejita se demostró cuánto se quieren con unos tatuajes

Y aunque todo iba viento en popa, por ahí hubo rumores de que Belinda y Christian Nodal se habían separado y claro, ante esto la memiza no se hizo esperar. Pero afortunadamente para los que tenían en fe en esta parejita, las cosas se aclararon unos días después y su relación continuó, y desde entonces –como chavitos de secundaria– se la pasan compartiendo en redes sociales lo mucho que se quieren, sobre todo el buen Christian.

Pero no bastó con dedicarse posts donde le presumen a todos su amor, no, ellos tenían que hacer algo especial para demostrar que la cosa va en serio. Normalmente cuando no eres una persona famosa y estás en este preciso momento de la relación, buscas que tu pareja sepa que quieres formalizar con una cena romántica, una salida o de plano darle un regalo que sabes que le encantará, pero este par de tortolitos decidieron hacerlo tatuándose.

Christian Nodal se aventó

Resulta que hace algunos días, Christian Nodal y Belinda cumplieron su primer mes como novios. A su manera, festejaron a lo grande, sin embargo, la cosa no paró ahí pues en sus historias de Instagram presumieron que se habían rayado algo referentes al otro. La también actriz se hizo un corazón pequeño con las iniciales del cantante, pero fue este último el que llamó la atención de todos con sus tatuajes.

Para empezar, se puso atrás de la oreja el nombre “Beli” y por si esto no fuera suficiente como para que nos quedara claro cuánto la ama, en el pecho se tatuó los ojos de su pareja… sí, así como lo leen, ni siquiera Mike Tyson se atrevió a tanto. Y es que desde que ves las imágenes que compartieron en redes sociales, puedes darte cuenta de que se trata de la mirada de la cantante del “Sapito”.

El internet no perdonó sus muestras de amor

Por supuesto que las benditas redes sociales reaccionaron ante los tatuajes de amor de Belinda y Christian Nodal. Y aunque hubo quien aplaudió la intensidad de su relación, fueron más los que pensaron que este par va muuuy rápido e incluso recordaron que hace un buen rato, el cantante Lupillo Rivera se tatuó el rostro de la cantante en un brazo y ella no se hizo ni una rayita… pero en fin, de ese chisme no hablaremos hoy.

También salieron los que dijeron que Belinda se quedó corta con su tattoo, pues a comparación de Christian, ella se hizo algo muy pequeño –como para que nadie lo note–; pero como siempre, nunca le darán gusto a nadie. Mejor no les contamos más, acá les dejamos los mejores memes y reacciones ante los tatuajes que se hicieron esta pareja taaan enamorada :

Nodal cuando haga berrinche y se pelee con Belinda: pic.twitter.com/qJ6MMTMIzF — Homero Ibáñez (@ibanez_homero) September 7, 2020

Yo viendo todo lo que hicieron Nodal y Belinda en los 3 últimos días. pic.twitter.com/Z2MjR0ENTL — Majo 🐳🏳️‍🌈 (@majo_una) September 7, 2020

-Lupillo “No creo que haya alguien más pendejo que se tatué el rostro de la Beli en el cuerpo”

– Christian Nodal… pic.twitter.com/iqRFxoMGf3 — Manuel Cervantes (@ManuelCS0219) September 7, 2020

El Lupillo Rivera viendo como Nodal también se fue como gorda en tobogán tatuándose a Belinda. pic.twitter.com/5KFfCxaYLS — Bella Demente 🐍 (@SoyMarbe) September 7, 2020

El nodal cuando lo deje la Beli pic.twitter.com/jRpzw0ZJXX — Rodri el Cool 😎 (@rodcas10) September 7, 2020

Yo entregandote toda dignidad // lo que me das

Jaja se la voló el Nodal pic.twitter.com/hVyk65aBre — Soooool (@RonquilloSol) September 7, 2020

Belinda tatuándose las iniciales de Nodal a un mes de ser novios, me relaja y me hace sentir menos imbécil por las pendejadas que hice por onvres que no lo valían 😌😌😌. pic.twitter.com/uDhCmztWno — Eddie ✨ (@Eddiep0p) September 6, 2020