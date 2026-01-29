Lo que necesitas saber: La formación del agua en la 'Tierra Helada' aún depende de que tenga una atmósfera con más dióxido de carbono a la que tenemos en la Tierra.

¿Cómo les caería mudarse a otro planeta? Aunque todavía suena como algo muy lejano, científicos descubrieron un planeta más grande que la Tierra y con altas probabilidades de tener agua.

Aunque hay algunos ‘detalles’. Se encuentra a unos 146 años luz de distancia y lo describen como la ‘Tierra Helada’ y ‘perpetuamente congelado’.

Captura de pantalla

Descubren una ‘Tierra Helada’

Los científicos descubrieron el planeta HD 137010 b, con ayuda de datos recopilados por el Telescopio Espacial Kepler de la NASA. Además de la distancia y la temperatura, encontraron que dicho planeta tiene una órbita similar a la de la Tierra (de 365/366 días), con 355 días.

La pregunta del millón es ¿la ‘Tierra Helada’ es habitable? Por ahora los científicos le otorgan un “40 % de probabilidad de encontrarse dentro de la zona de habitabilidad ‘conservadora’ alrededor de la estrella”. Y un “51 % de probabilidad de encontrarse dentro de la zona de habitabilidad ‘optimista'”.

Y es que el nuevo planeta recibe menos de un tercio del calor y la luz de su estrella (sol), en comparación con la Tierra. Por ejemplo, Marte tiene una temperatura superficial promedio de -85 grados Fahrenheit (-65 grados Celsius), mientras que la temperatura de HD 137010 b sería de -90 grados Fahrenheit (-68 grados Celsius).

Fotografía Caltech/IPAC

¿Y el agua? Aunque hay probabilidades de que pueda tener agua, aún depende de su atmósfera. La ventaja de la distancia orbital en la que se encuentra la ‘Tierra Helada’ permitiría la formación de agua líquida en la superficie del planeta. Siempre y cuando tenga una atmósfera adecuada con una presencia muchísimo mayor de dióxido de carbono a la que tenemos en la Tierra.

“Es probable que el período orbital del planeta —catalogado como “candidato” a la espera de confirmación— sea similar al de la Tierra, de alrededor de un año. El planeta HD 137010 b también podría encontrarse justo en el límite exterior de la “zona habitable” de su estrella, la distancia orbital que permitiría la formación de agua líquida en la superficie del planeta bajo una atmósfera adecuada“. Explicó la NASA.

Los científicos tendrán que darle seguimiento para saber cómo va evolucionando y definir si es o no candidato para ser habitable por los seres humanos. Aunque en caso de serlo, seguramente las misiones serían muy largas y nosotros ni alcanzaríamos a ver una posible ‘mudanza de planeta’.