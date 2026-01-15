Lo que necesitas saber:

Esta es la primera vez que la NASA interrumpe una de sus misiones en la EEI debido a un problema de salud.

Cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional tuvieron que regresar a la Tierra un mes antes de lo planeado… esto luego de que uno de ellos presentó problemas graves de salud. Esta misión se trató de la primera evacuación médica de la NASA.

Regresa de manera anticipada misión en la EEI // Foto: NASA.

Astronautas de la EEI regresan a la Tierra; es la primera evacuación médica de la NASA

La NASA informó que de manera anticipada tuvieron que regresar de la Estación Espacial Internacional (EEI) los cuatro astronautas de la misión Crew-11. Esto debido a que uno presentó problemas de salud.

“La tripulación 11 regresó a casa aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a un problema médico que los equipos están monitoreando en uno de los tripulantes, quien se mantiene estable”, se lee en su comunicado.

Y aunque esta no es la primera evacuación médica que se realiza a un astronauta, si es la primera vez que la NASA interrumpe una de sus misiones en la EEI debido a un problema de salud.

Regresa de manera anticipada misión en la EEI // Foto: NASA.

Afortunadamente, la nave espacial SpaceX Dragon en la que se transportó a los astronautas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, la astronauta japonesa Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov amerizó sin ningún inconveniente.

De momento y por cuestiones de confidencialidad, la agencia espacial no compartió más detalles sobre quién fue el tripulante enfermo.

Eso sí, adelantaron que los cuatro tripulantes fueron trasladados a un hospital local para una primera revisión. Después, regresarán al Centro Espacial Johnson de la NASA para más evaluaciones y reacondicionamiento.

Regresa de manera anticipada misión en la EEI // Foto: NASA.

¿Cuál era la misión de la Crew-11?

Vamos directo al grano. Los cuatro astronautas de la misión Crew-11 despegaron el 1 de agosto de 2025 con destino a la Estación Espacial Internacional para realizar investigaciones, mantenimiento y demostraciones tecnológicas.

Además, durante su misión de 167 días celebraron el 25 aniversario de presencia humana continua dentro de la Estación Espacial Internacional.

