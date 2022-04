Hasta declaran en el SAT: Los mejores memes y reacciones que dejó la visita de Coldplay a México

Después de ocho conciertos en tres ciudades distintas, Coldplay terminó su gira Music of the Spheres por México. Durante todas estas presentaciones, la banda británica no solo nos regaló un espectáculo de otro nivel (que los asistentes dicen que no superarán en mucho tiempo) y se aventaron setlists maravillosos. También nos dieron un montón de momentos memorables que nos hicieron reír, emocionarnos y sobre todo llorar.

Desde el chico que se subió a tocar con ellos en Monterrey; el essstraño cover de “Rayando el Sol” que se aventaron junto a Fher de Maná y la parejita que se comprometió en el show en Guadalajara; su versión de “Amor eterno” de Juan Gabriel, el momentazo de Huillo tocando con Chris Martin y compañía su propia rola, y ni qué decir de cuando invitaron a una fan con discapacidad auditiva a interpretar una canción. Puros instantes maravillosos.

Dicen por ahí que Coldplay ya paga predial en México

Sin embargo, a pesar de que Coldplay nos trajo un montón de alegrías y momentos épicos, parece que no a todos les emocionó tener a la agrupación por acá. Para nadie es un secreto que desde hace un buen rato, la banda perdió a algunos seguidores por el cambio musical que han sufrido en los últimos años. Pero en lugar de tirar hate en redes sociales (como muchos otros), decidieron ponerse creativos y sacarle provecho a su visita a México.

A través de las benditas redes sociales, muchos usuarios le entraron al tren del meme de “los de Coldplay”. ¿De qué va esto? Muy fácil, se trata de poner a a la banda británica en situaciones por las que cualquier mexa que se respeta ha pasado. Desde pagar predial hasta declarar ante el temible SAT, todo se vale y para que se den una idea de lo que estamos hablando, a continuación les dejamos algunos ejemplos de las reacciones y memazos de todo esto.

Los de Coldplay llevan tanto en México que ya guardan sus frijoles en botes de helado y de yogurt. 😜🇲🇽 A ver, van ustedes. #LosDeColdplay pic.twitter.com/8yDIIPaU7y — SopitasFM (@sopitasfm) April 8, 2022

Vamos con los mejores memes y reacciones

Ya empezaron los de Coldplay pic.twitter.com/lZI9TlqSYq — Young Adult Gambino (@marianorodma) April 7, 2022

Los de Coldplay están tan mexicanizados que Chris Martín ya fue con Yordi Rosado pic.twitter.com/nAozX7T70i — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) April 8, 2022

Los de Coldplay llevan tanto en México que Chris Martin ya está agendado para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. #ColdplayCDMX pic.twitter.com/ue89cyCrnR — Mich⚡Muñoz (@unatalmichmich) April 8, 2022

Los de Coldplay llevan tanto en México que a sus fans ya les dicen “ira ven, despídete bien” pic.twitter.com/lil5sY29bR — ✨Antonio✨ (@ElDiabloMayor99) April 7, 2022

Los de Coldplay llevan tanto en México que ya piden su elote con chile del que pica pic.twitter.com/SLMnRa6jE3 — josue vega (@jandrote) April 7, 2022

Los de Coldplay llevan tanto en Mexico que hasta se están listos para cantar: “Señora, Señora…” pic.twitter.com/j1w3KecJE2 — JhonnyMeEntero (@JhonnyMeEntero) April 7, 2022

Día: 247

– Chris Martin y los de Coldplay saliendo de la fila de la Tesorería después de 2 largas horas, con su boleta predial pagada de la Cdmx.

✨. pic.twitter.com/WRgYAAMqJO — Jimm Luna✨ (@jimmluna) April 8, 2022

Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México, que ya con sus puntos, sacaron su casita Infonavit pic.twitter.com/tlaDtv0We9 — ✨ ✨ (@MissHalfway89) April 7, 2022

Los de #Coldplay ya son tan mexicanos que mañana #AMLO los va a criticar en la mañanera jajaja pic.twitter.com/aIc02sBQDR — Norbert Pérez (@Norbert_1991) April 8, 2022