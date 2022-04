¡Bravo, Huillo! La increíble historia del niño con autismo que subió a tocar con Coldplay en CDMX

Si ustedes aman la música, entonces saben la magia que nos produce escuchar una canción. Y si hace falta poner un ejemplo de ello, la historia de pequeño Huillo con Coldplay es todo lo que cualquiera necesita para comprender lo que un artista o una banda puede provocarnos con su obra.

Este pequeño tiene autismo y en las rolas del grupo liderado por Chris Martin, ha encontrado inspiración incluso para convertirse en un músico genial. Pero su historia con la icónica agrupación británica va más allá del fanatismo o del simple gusto. El chico ha conocido a sus ídolos gracias a la visita de la banda a México como parte de su gira Music of the Spheres.

El acercamiento de Huillo con Coldplay

Los destinos de Huillo y Coldplay ya tienen unos años de haberse entrelazado. Luis Noel -su nombre real- fue diagnosticado con autismo cuando tenía cuatro años de edad y desde entonces, ha enfrentado los estigmas de la sociedad respecto a las personas con esta condición: que si pueden hacer ciertas actividades, otras no, que si son diferentes… pero siempre hubo algo que no se podía cuestionar: su amor por la música.

Su padre, Luis, le ha inculcado el amor por la música desde temprana edad y una de sus conexiones más poderosas en ese sentido es con Coldplay. Fue así que en el 2016, cuando Huillo apenas tenía seis años, él y su familia decidieron asistir a una de la presentaciones que Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion y Guy Berryman dieron en el 2016 en el Foro Solo, esto como parte de la gira A Head Full of Dreams.

Ahí, Luis y su esposa Sandra se dieron cuenta de lo que su hijo sentía especialmente por Coldplay. Pero no solo eso, sino que también grabaron la reacción de Huillo cuando la banda tocó “Fix You“. El papá del niño tomó aquel video, lo editó y contó un poco de la historia del pequeño, lo que al poco tiempo provocó que ese clip se hiciera viral.

¿Y saben qué fue lo mejor? El clip se viralizó tanto que Luis Noel y su papá recibieron un mensaje en Twitter de parte del grupo. “Este tipo de cosas hacen que todo valga la pena. Hola Luis y a tu hermoso hijo“, se lee en aquel posteo junto con el video de Huillo junto a su familia en el concierto de aquel 2016.

This kind of thing makes it all worthwhile https://t.co/dy8Vm9naxh; Hola Luis y tu hijo hermoso! love cgwj&p — Coldplay (@coldplay) April 22, 2016

El chico descubrió su amor por la música

A partir de ese momento, después de haber asistido a un show de Coldplay, todo estaba más claro: Huillo amaba la música, así que parte de su terapia se enfocó en ello. Pero más allá de todo eso, se notaba en el pequeño Luis Daniel una pasión por escuchar y una facilidad para tocar instrumentos.

Desde entonces, se les puede ver a él y su papá tocando en diversos videos en su canal de YouTube, haciendo covers de Coldplay, improvisando e incluso haciendo su propia música. De verdad, hacen cosas realmente chidas a través del talento y el amor que sienten por tocar. Pero no solo eso pues también, enfatizan en lo importante que es el activismo respecto al tema del autismo. Sin duda, el espacio que han creado a través de la música va más allá de lo que se podría pensar.

Además, Huillo tiene un sueño como el de cualquiera de nosotros: conocer a su banda favorita. Ya los vio en vivo, ya le mandaron un mensaje y diversos regalos… ¿pero es posible verlos y cantar junto Chris Martin y compañía? Pues bien, recuerden que los sueños se hacen realidad.

Sopitas.com hizo posible el sueño de Huillo

Desde que el pequeño y su familia vieron a Coldplay en vivo, han pasado seis años y en todo este tiempo, han pasado un montón de cosas. Huillo ha crecido, nos ha mostrado sus dotes como músico y seguro vienen muchas cosas super buenas para él con todo el talento que se carga.

Al mismo tiempo, la banda británica está de vuelta en nuestro país como parte de su gira Music of the Spheres. Nuevamente, Huillo y su familia quieren ver de nuevo a la banda que les cambió la vida… pero no solo los verán en acción de nuevo. Por acá en Sopitas.com nos enteramos de que el joven Luis Daniel -ahora de 12 años- quiere conocer a su ídolos, así que pusimos manos a la obra y logramos que comparta escenario con ellos en la presentación que dieron el lunes 4 de abril en el Foro Sol de la CDMX.

Cuando Coldplay y su equipo supieron de esta iniciativa, de inmediato se alegraron por poder cumplir el sueño del que seguro es uno de sus fans más grandes. Pero más allá de una estancia en backstage o de subir únicamente al escenario con la banda, todos estuvieron de acuerdo en que el grupo se echara un palomazo con una de las canciones que Huillo ha lanzado recientemente: “Different Is Ok” (AQUÍ la pueden escuchar).

Chris Martin dijo en su show del pasado 4 de abril, que ver aquel video de Huillo, es una de las mejores cosas que le ha pasado en su carrera. No cabe duda que este es uno de los momentos más geniales y conmovedores que hemos visto en un concierto. Acá les contamos más sobre su increíble historia. ¡Grandes Huillo y Coldplay!