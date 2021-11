¿Cómo hacer de tus vacaciones una experiencia inolvidable?

Con la llegada de la Navidad se antoja tomar unas merecidas vacaciones, ¿A poco no? A ver, a ver… ¿Cómo te caería estar en una playita del Caribe disfrutando del sol y el mar azul con una chelita en la mano? ¡¡Uff!! Si estás planeando darte una escapada, acá te daremos un par de tips que debes considerar para que vivas una experiencia única. ¡Toma nota!

Paso 1: ¡Olvídate del estrés!

Estamos acostumbrados a vivir a las prisas, pero que no se te olvide que las vacaciones son para descansar, recargar energías y darte un reseteo para volver con todo, así que durante el viaje dile adiós (por un rato) a los horarios estrictos, a la autoexigencia y definitivamente de la chamba.

Según un reportaje publicado por The New York Times, pasar un fin de semana largo practicando senderismo o haciendo actividades cerca de un lago reduce considerablemente los niveles de estrés, y no solo eso, ayuda a disminuir la presión sanguínea. Además es bueno para reducir las probabilidades de padecer asma, alergias o diabetes, entre otras enfermedades cardiovasculares.

Paso 2: ¡Desconéctate!

¿Cuántas veces has deseado que desaparecieran los grupos de trabajo de WhatsApp? Pues justo las vacaciones son para desconectarnos de todo, disfrutar de nuestro alrededor y sobre todo para fortalecer la comunicación entre familia, amigos o pareja. ¡Obvio se vale sacar el cel para tomar unas fotos instagrameables y subirlas! Lo que no se vale es estar pegado al teléfono todo el tiempo, eh.

Paso 3: ¡Atrévete a ser un explorador!

Y ojo, no nos referimos a que tengas que cazar tus alimentos o que debas que acampar en medio de una isla desierta… Aunque un poco de adrenalina siempre viene bien, por eso te recomendamos ir a la segura y pasar un buen rato con actividades como darte un baño en un temazcal, practicar rappel, kayak, pasear en velero, hacer ciclismo de montaña o tomar clases de paddle.

Existe un lugar en donde puedes combinar perfectamente el descanso con la aventura y la naturaleza, por supuesto hablamos de los hoteles The Explorean, un grupo de resorts que te permiten desconectarte ​de tu día a día para disfrutar de ​las bellezas naturales y sumergirte en un viaje de autodescubrimiento, ​a través de diversas actividades al aire libre en sus dos ubicaciones naturales: Kohunlich en Chetumal y Cozumel.

Sin duda pasar unas vacaciones desde el corazón de la selva maya en The Explorean Kuhunlich y The Explorean Cozumel te permitirán despedir el año como te mereces con un trato cálido y hospitalario sin dejar a un lado el lujo y la comodidad. ¡Consulta toda la info aquí!