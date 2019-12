¿Le entraste a la regaliza decembrina? ¡Claro que sí, por qué no! y ahora no sabes ni qué dar, es más, ni presupuesto hay…y ni te sabes el nombre real del “Pollo”, ese misterioso personaje de tu oficina o de tu grupo de amigos que realmente nadie conoce. No pues, te tocó bailar con la más fea: ¿qué demonios le regalas? ¡Ajá! nosotros tenemos la respuesta: una de las nuevas tarjetas de regalo de Bay.

Las tarjetas de regalo son una verdadera bendición: tienes presupuesto controlado, la otra persona compra algo que realmente le gusta, y tan-tan; todos felices y contentos. Pero no solo eso, si fuiste de los que recibió una tarjeta de regalo por el monto mínimo, acá te damos opciones para canjearlo en eBay. Acá te va lo que te puedes comprar por menos de $250MXN:

1. Audífonos

¡Ahprro y hasta inalámbricos! Por supuesto, hay de todo: hay originales ya que tienen un poquito de uso, pero que salen re-baratos (hasta menos de $100MXN) o nuevos, de los chonchos con Bluetooth para que de verdad nadie exista en tu trabajo, por unos módicos $145MXN.

2. Un Smart Watch

Para que ahora sí le entres tendido a hacer ejercicio, para poder escuchar música o para medir tu frecuencia cardiaca mientras te vas a correr, compatible con dispositivos Android por tan solo $210MXN.

3. ¡Un Funko!

De los chiquitos de llaverito, unos sin caja pero ultra ganadores, de Avengers, de Stranger Things ¡o de Sailor Moon! Hay desde los $50MXN y el costo de envío puede variar, pero son precios bastante competitivos.

4. ¡Un Tamagotchi!

Bendita nostalgia, que por tan solo $25 pesos más costo de envío puedes regresar a tu niñez en un instante. Hay unos que hasta venden en su cajita original, sin abrirse y toda la cosa, pero esos ya salen de presupuesto…

5. Merch oficial

De la NFL, por ejemplo. Hay gorras originales, oficiales, desde $245 pesos, que en varias ocasiones tienes que agarrar en promoción ¡pero oye! mucho más baratas que en una tienda.

¿Sabías que el 88% de los mexicanos planea devolver el regalo que recibieron en Navidad? De acuerdo con Setting the Bar: Global Costumer Experience Trends 2019 de Oracle, los consumidores no están conformes con sus regalos (¡¿QUÉ?! Pero si a todos nos encanta que nos regales calcetines de rombitos…), por eso eBay presenta oficialmente sus tarjetas de regalo para México, tarjetas que te permiten comprar lo que quieras en su página y que estarán disponibles en tiendas OXXO en CDMX, Guadalajara y Monterrey, así como en Chedraui en CDMX y Guadalajara, a partir de este 16 de diciembre.

Como parte de este lanzamiento, eBay realizó un estudio sobre el uso de las tarjetas de regalo en México, durante noviembre 2019, en el que a través de una encuesta se identificaron las razones principales por las que los mexicanos utilizan tarjetas de regalo, para qué suelen utilizarlas y las diferencias de uso entre hombres y mujeres, por acá te lo dejamos para que te animes a regalar una tarjeta de estas, sin miedo a que no la vayan a ocupar: