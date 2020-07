¿Y mi salón? Cosas clásicas que a todos nos pasaron de regreso a clases

¡Ahhhh, el regreso a clases! Cambiar de salón, hasta de compañeros; ir a comprar los útiles escolares con los expertos de Office Depot, escoger una mochila nueva, qué nervios. El recordar nuestros años mozos de estudiantes trae muchos buenos recuerdos de cuando la vida era más simple, pero en vísperas del nuevo ciclo escolar no podemos evitar pensar en todas las cosas que podrían cambiar para las generaciones que lo están viviendo ahorita en tiempos de pandemia ¿será igual su regreso a clases?

Parte de las memorias en este regreso a clases 2020 serán únicas, muy marcadas por este acontecimiento global, y nosotros no podemos evitar preguntarnos ¿cómo será este nuevo ciclo escolar? y sobre todo ¿tiene algo en común con nuestro recuerdo del regreso a clases ‘de siempre’?

Con esto en mente, hicimos una lista de las cosas que más extrañamos de regresar a las aulas después de las vacaciones y que a todos nos pasaron por lo menos una vez en la vida:

1. ¡Comprar útiles nuevos!

¿Te acuerdas cuando ibas con los meros expertos a Office Depot y te querías llevar de todo? Las plumas de colores, los post-it, libretas, agendas, plumones, gomas, lápices, stickers. ¡Ah qué bello! Salías con el carrito repleto de cosas y llegabas a casa a sacarle punta a los lápices de colores….a un mes de entrar a clases. Qué emoción.

A pesar de la pandemia esta experiencia seguirá siendo increíble, ya que los expertos de Office Depot cuentan con todas las medidas y protocolos de seguridad necesarios para cuidar tu salud y la de tus hijos. Además también puedes compraren su tienda en línea con envío gratis y cuando te llegue a tu casa será como una nueva festividad: Back to School con Navidad. También está la opción de pedirlo y recogerlo sin bajarte de tu auto; los rifados de Office Depot te pueden llevar los 54 mil plumones de colores directo a tu auto, al pasar por ellos y así ni tienes que bajarte.

2. La nueva lista escolar

Esta nueva normalidad deberá considerar cosas adicionales en tu lista escolar, el must ¡son los electrónicos! Computadoras portátiles, tablets, mochila para tu laptop, audífonos y todo lo que tú y tu familia puedan necesitar para tomar clases a distancia también lo encuentran en los pasillos físicos o digitales de Office Depot y, claro que sí, los expertos también te lo envían directito a tu casa.

3. Entrada triunfal: la mochila

¡La flamante nueva mochila de rueditas de los Looney Tunes! ¿se acuerdan de esa época cuando estaban de moda las mochilas con rueditas y parecía que todos íbamos camino a tomar un vuelo?

Esa emoción y a la vez indecisión de elegir la mochila perfecta para iniciar el ciclo escolar. Esta generación también podrá vivir esa emoción pues en tienda o en línea puedes encontrar cientos de opciones y además ¡hay muchas promociones!

4. Perder tu salón

Sobre todo si eres el nuevo de la escuela o si cambias de edificio. Nada más emocionante que no saber ni dónde tomarás Estadística 1. Ahora, ¿qué será lo emocionante? ¿perderte de la cocina a la sala? No, ya no se puede tener ese nivel de adrenalina en el cuerpo este regreso a clases, pero posiblemente para cuando regreses a tu escuela ya no te acuerdes ni de dónde estabas sentado… o de ese sanduiz de buebito con catsun que dejaste abajo del escritorio…

Ya sea que decidas ir a las tiendas físicamente, que lo pidas y recojas para que te lo lleven a tu auto, o lo pidas en línea para que llegue directo a tu casa con envío gratis, te recomendamos aprovechar todas las promociones que tiene Office Depot en laptops, audífonos, mochilas, bocinas ¡de todo! y te armes con lo mejor de los expertos en regreso a clases, este muy peculiar ciclo escolar.