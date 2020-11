¿Se manchó? Critican a una madre por asustar a su pequeña hija con el Grinch

Por más increíble que parezca, estamos a unas cuantas semanas de que termine este tan extraño 2020, no sin antes festejar una de las fechas más importantes para muchas personas, la Navidad. Desde ahorita, las familias ya están poniendo el árbol, adornando sus casas y demás para recibir este día como se debe, pero hay quien prefiere pasarlo bromeando con los que más quiere, como le hizo esta madre con su pequeña.

Resulta que hace algunos días se hizo viral esta historia, la cual tiene como protagonista a Shemika Ales, una madre de familia originaria de Mississippi, Estados Unidos, que quiso sorprender a su hija Harlow. Es tradición para algunos tomarse fotos durante esta época y encuadrarlas para tener un bonito recuerdo; sin embargo, las cosas no siempre salen bien y suceden momentos como el que estamos por contarles.

Esta mamá quiso darle una ‘sorpresita’ a su pequeña hija

La madre preparó todo para que la sesión de fotos saliera de maravilla, sentó a la niña –bien peinada y toda la cosa– en un sillón adornado con cosas decembrinas. Pero fue justo después de esto cuando todo se salió de control, pues Shemika pensó que era buena idea que mientras su hija posaba para la cámara, apareciera el ser más odiado de estas fechas, el mismísimo Grinch para que –además de robarse la Navidad–, la asustara.

De repente, un hombre vestido como el personaje creado por Dr. Seuss se acercó a ella sigilosamente. Pero cuando la pequeña lo vio, por supuesto que no lo tomó de la mejor manera, pues de inmediato se echó a correr asustada como si no hubiera un mañana. Si aún no han visto el video de este momento tan random, se los dejamos a continuación, pero de una vez les avisamos que quizá a muchos no les haga mucha gracia.

Y claro que de inmediato, el video se hizo viral y aparecieron comentarios de todo tipo. Por una parte estuvieron los que se rieron y defendieron el extraño sentido del humor de Shemika, diciendo que jamás volvería a ver la Navidad de la misma manera; pero por otro lado aparecieron aquellos que sintieron que la mamá de esta niña se pasó de lanza con ella y que esto para nada es chistoso.

¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se manchó esta madre con su pequeña o están exagerando?