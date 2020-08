“Crónica de un día en área COVID”: El hilo de Twitter que nos enseña cómo enfrenta un médico al coronavirus

Miles de testimonios nos han tocado el corazón desde que la pandemia llegó a nuestras vidas. Pero de entre todos ellos es innegable que los realizados por los trabajadores de la salud ocupan un lugar especial. Tal es el caso del hilo de Twitter compartido por el Dr. Alejandro Castillo: “Crónica de un día en área COVID”, un relato que nos cuenta cómo es el día a día de un médico internista que ve de frente al coronavirus.

“7:30 Llego al hospital. Todos con cubrebocas, alcohol en gel por todos lados, saludas “con los ojos”. Pláticas de lejos, la mayoría con uniforme quirúrgico”… así comienza el relato hecho por el Dr. Alejandro Castillo, creador de la cuenta de Twitter @MediCasos, y del sitio web Aprendiendo a ser médico.

Crónica de un día en área covid:

7:30 Llego al hospital.

Todos con cubreboca, alcohol gel por todos lados, saludas “con los ojos”. Pláticas de lejos, la mayoría con uniforme quirúrgico.

7:40 Me tomo un café, una barrita.

No mucha agua ya que me dará ganas de ir al baño.

— Alejandro Castillo (@MediCasos) July 31, 2020