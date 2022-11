Nos gustaría decir que Los Simpson lo predijeron, pero no: lo que pasó en un juzgado de Jalisco lo plasmó antes el gran Milos Forman en su película One Flew Over the Cuckoo´s Nest (Atrapado sin Salida, pa’ más fácil)… o Ken Kesey, si nos ponemos exquisitos.

Joder, esto es cine:

La célebre escena del Gran Jefe Bromden diciendo “ahí se ven”, para luego escapar por una ventana previamente rota fue recreada en un juzgado de Jalisco. Según el periodista Luis Alberto Fuentes, fue en la región Ciénega. Otros medios dicen que en Chapala (región sureste del Estado)… pero bueno, el caso es que pasó en Jalisco y se les peló.

Más bien, se les andaba pelando (porque al final si lo agarraron de nuevo), según las imágenes compartidas por Fuentes.

captura de pantalla

En el video con evocaciones cinematográficas, se ve cómo un detenido se fuga de la manera más descaradota durante una audiencia. Ahí, enfrente de las narices de policías, juez y funcionarios, el susodicho tomó un objeto punzocortante (que sin ningún problema tomó del bolso de la lic), amagó al juez y todos los presentes, para luego romper una ventana con una silla y, finalmente, darse a la fuga.

Todo lo anterior ocurrió en cuestión de segundos, evidenciando lo frágil (y descuidada) que es la seguridad en los juzgados de Jalisco. Bueno, al menos en la sala en que ocurrieron estos hechos.

Captura de pantalla

Por fortuna, luego de una corretiza antecedida por disparos a los güey, el presunto delincuente fue detenido. “Ahora va a tener que pagar por la silla, los cristales, los medicamentos para el susto del Juez y hasta las balas del policía”, señaló jocosamente el reportero que compartió esta nada jocosa historia… porque ¿es broma eso de pagar las balas, verdad?

Hasta el momento, ninguna autoridad tapatía ha dado detalles de este hecho. De acuerdo con Zeta Tijuana, el detenido es Tomás Alberto “N”, quien estaba en una audiencia para desahogar las acusaciones en su contra por los delitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa… evidentemente, muy seguro de su inocencia no estaba.

Ahora a ver qué cargos se le suman por su chistecito.

La seguridad de #Jalisco a prueba en juzgado de la región Ciénega.

Presunto delincuente escapa ante la mirada atónita de juez, gritos de funcionarios y disparos de policías.@LicOscar1991@escamillajluis@veronicalderon pic.twitter.com/cQIZ7g5pJ8 — Luis Alberto Fuentes (@jaliscoesuno) November 17, 2022