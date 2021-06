¿Un candado? Este es el extraño aparato dental con el que quieren combatir la obesidad

Cuando se trata de bajar de peso, por ahí podemos encontrarnos con cualquier cantidad de métodos bastante peculiares. Productos milagrosos, máquinas de ejercicio especializadas, dietas… Vaya, el abanico es enorme en ese sentido, pero quizá nada se compara al aparato dental del que les hablaremos ahora.

En los recientes días, se ha viralizado en redes sociales un dispositivo llamado DentalSlim Diet Control, cuya función es bastante simple: evita que el usuario abra la boca para consumir alimentos sólidos. El invento proviene de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, pero no ha sido bien visto por la gente. De hecho, se le compara con un aparato de tortura medieval.

“El primer dispositivo en el mundo para ayudar a la pérdida de peso“… Así es como los investigadores definen a este aparato dental cuyo objetivo a largo plazo es combatir la epidemia de obesidad en el mundo, tal como lo señala un comunicado oficial. Eso sí, la manera en la que funciona es lo que realmente ha puesto en duda qué tan recomendable es usarlo.

DentalSlim Diet Control, creado por un equipo de la Universidad de Otago liderado por el profesor Paul Brunton, es un ensamble metálico que se coloca en las muelas superiores e inferiores y utiliza algunos componentes magnéticos con pernos de bloqueo que se ajustan a la medida del paciente. La función permite que el usuario abra la boca únicamente 2 milímetros, esto para restringirlo a una dieta de líquidos.

Los investigadores aclaran que el aparato dental no restringe la respiración ni la capacidad del habla e incluso alegan que un ensayo clínico arrojó buenos resultados. Pero eso no los ha salvado de que la opinión pública cuestione qué tan cómodo o funcional pueda resultar pues, básicamente, es una especie de candado.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX

— University of Otago (@otago) June 28, 2021