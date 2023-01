Diego Simonetta comenzó su travesía desde 2016. Desde entonces había estado pedaleando, al parecer, sin ningún problema…hasta que llegó a Mexicali y conoció el rigor mexicano.

Fue el propio ciclista argentino, Diego Simonetta, quien dio a conocer su desgracia. Por medio de un mensaje en su página Facebook informó de algunos detalles del robo que sufrió en Mexicali, Baja California.

Foto: Facebook / diego.simonetta.9

“Me robaron la bicicleta con el remolque y todo el equipaje y hasta el pasaporte”, acusó Simonetta.

De acuerdo con el ciclista, el robo ocurrió el pasado 11 de enero por la noche (a las 22:00, según el reporte). Según el relato del argentino, él nomás entró a una Estación de Bomberos para calentar el agua para su mate y, ¡sorpresa!, cuando salió se topó con que ya no tenía bicicleta ni pertenencias.

Foto: Facebook / diego.simonetta.9

La noticia ha sido retomada por medios nacionales e internacionales. De hecho, en Fox de San Diego señalan que los ladrones se llevaron no sólo las pertenencias de Diego Simonetta, sino también a Mole, un perrito al que adoptó durante su viaje.

Lo anterior no ha sido confirmado por el ciclista, así que lo más seguro es que no sea así. De hecho, al concluir su mensaje, el argentino hace mención al perrito, pero no a su supuesto robo.

Foto: Facebook / diego.simonetta.9

“Por favor a todos mis contactos (sean de México o no) y a todo el que lea esta publicación, pido que difundan y COMPARTAN para que llegue a la mayor cantidad de personas y esperar que aparezca”.

Hasta el momento las autoridades de Mexicali no se han pronunciado sobre el robo sufrido por el ciclista argentino.

Foto: Facebook / diego.simonetta.9

De acuerdo con Fox San Diego, Simonetta salió de su natal Argentina desde abril de 2016. Al más estilo Forrest Gump, inició su viaja a pie. Aunque después comenzó a pedir aventón a extraños. Total, así fue como dos años después llegó a la Ciudad de México, donde compró su bicicleta y hasta la canastita en la que viaja Mole, un perrito que adoptó en Chiapas.

Desde que inició su viaje hasta la fecha, Diego Simonetta ha visitado 15 países junto y, en México, ha llegado a 29 estados. Arribó a Mexicali, Baja California, hace unos días… y, para su mala suerte, se topó con amantes de lo ajeno.