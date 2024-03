¿Dónde probar el pastel ruso del que todos hablan?

Lo que necesitas saber: Hay un pastel de miel ruso que existe desde hace más de 200 años y se ha puesto de moda últimamente. Aquí tenemos algunos lugares donde puedes probarlo.

Últimamente se ha puesto de moda un delicioso pastel de origen ruso que, además de tener un sabor único, es un postre que está relacionado con la historia de ese país europeo. Cada lugar tiene su cocina única, con platillos que pueden ser un deleite. Este pastel es una delicia y en la CDMX existen algunos lugares que lo preparan. ¿Dónde probar este pastel ruso del que todos hablan?

Esta tarta de miel resulta ser un postre delicioso./Imagen Wikipedia

El ingrediente clave de este postre es la miel y es conocido como pastel Medovik o Medovník. Es una tarta que debes probar, ya sea porque eres un gran conocedor de postres o porque simplemente quieres endulzarte la vida. Tiene sus orígenes en la época de la monarquía rusa y tradicionalmente se sirve en bodas y otras festividades especiales.

El pastel se puede servir en diferentes variedades./Imagen Kuzno Repostería Instagram

La receta de este pastel ya tiene más de 200 años de antigüedad. Si no lo has probado no te pierdas de la oportunidad. Aquí te contaremos su historia y te recomendaremos algunos lugares que lo preparan en la capital mexicana, ya sea para pedirlo de postre en restaurantes, para comprarlo o mandarlo hacer y llevarlo o que te lo lleven a casa.

La historia de la tarta Medovik

Según cuenta la tradición rusa, fue en el siglo XIX, en el año de 1820 para ser exactos, que un aprendiz de repostería entró a trabajar en la cocina imperial del Zar Alejandro I y decidió experimentar con los ingredientes que tenía a la mano para preparar un postre muy especial dedicado a la entonces emperatriz Elizaveta Alekséevna.

Esta tarta es otra de las tradiciones rusas que llegan hasta nosotros./Imagen ART CAFÉ El Cuento Ruso Facebook

El aprendiz, del que se desconoce su nombre, ignoraba que la emperatriz Elizaveta (o Isabel en español) no podía soportar la miel o ningún platillo que la llevara por ingrediente. Aun así, el cocinero consiguió que la emperatriz y sus invitados disfrutaran de la tarta de nata con miel. Los asistentes felicitaron al Zar por haber contratado a quien había preparado el singular postre.

El pastel Medovik fue creado para la Emperatriz Elizabeta Alekséevna./Imagen Wikipedia

Así fue que surgió el pastel Medovik (Медовик), que se volvió uno de los favoritos de Rusia durante la era soviética y hoy se ha vuelto famoso en las cocinas de todo el mundo. Esta tarta se prepara a base de varias capas de smetana (crema ácida tradicional rusa parecida a la nata) que van cubiertas de miel de abeja, acompañadas de otros ingredientes básicos. El resultado es el pastel legendario de rico aroma que hoy está de moda.

¿Dónde probar el pastel ruso del que todos hablan?

Restaurantes Kolobok

Si quieres probar platillos originales de la cocina rusa, visita este lugar en alguna de sus diferentes sucursales. Además de una rica rebanada de pastel Medovik, podrás probar una sopa borsch o una de albóndigas con papa, ricas empanadas rusas tradicionales de diferentes sabores y otros platos exquisitos de esta gastronomía. El nombre de este restaurante es el mismo del personaje de un cuento tradicional ruso, y ese personaje es un panecillo.

No te quedes sin probar esta famosa tarta de miel./Imagen Kolobok México Facebook

Dirección: Salvador Díaz Mirón 87, Santa María La Ribera y hay otras 6 sucursales por la CDMX. Tienen servicio a domicilio.

Kuzno Repostería

Esta repostería cerca del corazón de Coyoacán ofrece postres increíbles e innovadores. Mousses, trufas, cheesecakes, tartas, galletas y el rico pastel de miel ruso, que si no lo has probado, lo tendrás que probar. Visita el lugar y disfruta de un rico café para acompañar tu postre favorito.

Prueba el pastel de miel en el corazón de Coyoacán./Imagen Kuzno Repostería Instagram

Dirección: Higuera 43, La Concepción, Coyoacán

Pastelería El Delicioso

Esta pastelería ofrece todo tipo de pasteles, tartas y pastelillos para cualquier ocasión especial. Entre ellos tenemos el famoso pastel ruso, que en El Delicioso es conocido como “Beso de Miel” y lo tienen en diferentes variedades. Visita el lugar o haz tu pedido y pasa a recogerlo. También ofrece servicio a domicilio.

Prueba el legendario “Beso de Miel”./Imagen Pastelería El Delicioso Facebook

Dirección: Doctor Balmis 126, Col. Doctores

Rincón Ukraniano

Después de la pandemia del Covid-19, muchos restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas, entre ellos algunos especializados en cocina rusa. El Rincón Ukraniano es uno de ellos. Estaba en la Colonia del Valle, pero ahora sigue enviando pedidos de platillos y postres rusos a domicilio, entre ellos la deliciosa tarta de miel.

Pide un pastel Medovik para tu celebración especial./Imagen Rincón Ukraniano Facebook

Haz tu pedido a través de sus redes sociales y por Whatsapp.

Art Café El Cuento Ruso

Otro restaurante ruso de gran tradición que por ahora permanece cerrado. De todas formas, puedes hacer tu pedido de una gran variedad de platillos típicos rusos entre ensaladas, crepas, yogurts y otros pasteles, además del pastel Medovník. También venden artesanías. Esperamos que abran pronto.

No te quedes sin probar la tarta Medovik./Imagen ART CAFÉ El Cuento Ruso Facebook

Dirección: Ponte en contacto con ellos mediante sus redes sociales y recoge tu pedido en Carlos B. Zetina 12, Col. Hipódromo Condesa, muy cerca de la Embajada de la Federación de Rusia.

