Gran rescate: Aldeanos y autoridades salvan a un elefante que cayó en un pozo en India

El ser humano también puede ser muy solidario cuando de rescatar animales se trata. No importa el tamaño ni la complicación, en muchos lugares del mundo hay gente que esta dispuesta a esforzarse por salvar a la fauna. Así sucedió en la India, esto en un acto rápido de respuesta por parte de los pobladores de una aldea para salvar a un elefante.

Resulta que el paquidermo cayó a un profundo pozo cercano al pueblo de Dharmapuri, donde se mantuvo atorado durante bastante tiempo. Por fortuna, la gente de la localidad y las autoridades actuaron en conjunto para poder rescatar al animal.

Un elefante cae al pozo

Cerca del poblado de Dharmapuri, en la ciudad hindú de de Tamil Nadu, varios aldeanos fueron testigos de cómo un elefante cayó a un pozo en los bosques aledaños de su región. Según lo que reporta NPR, los lugareños especificaron que esta llanura no era completamente visible pues estaba cubierta con arbustos y todo tipo de maleza.

Un granjero se percató que el animal estaba atrapado gracias a sus ruidos y, junto con otros pobladores, reportó inmediatamente a las autoridades sobre el suceso para comenzar las maniobras de rescate. Desde luego, la misión no era nada fácil dado el tamaño del animal y la profundidad del pozo, de aproximadamente unos 50 metros.

Comienza el rescate

El Servicio Forestal local y los aldeanos comenzaron entonces a realizar las maniobras de rescate para salvar al elefante del pozo. Y es que, como dijimos, no se trató de un rescate en lo absoluto fácil. Poder sacar al paquidermo le llevó más de 12 horas a los rescatistas, tiempo en el que las personas de la aldea lanzaban hojas de plátano y todo tipo de alimento para el animal.

En un video compartido por The Guardian, se observa como el elefante es sacado del pozo con ayuda de una grúa y varios cinturones de tensión para cargarlo. Según reportan los medios, se tuvieron que cerrar varias tuberías para que el agua no complicara el rescate. Tras ser rescatado, se evaluó la salud del animal, la cual no presentó complicaciones.