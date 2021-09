De no creerse: Empleada de restaurante se enfrenta a ladrón... ¿y luego la suspenden?

Existe la idea de que, cuando se es víctima de un asalto, lo mejor es darle al delincuente lo que pide para evitar que nos lastime. Y bueno, eso se comprende en el entendido de que ningún objeto material vale más que nuestra integridad. Sin embargo, hay otras personas como Araceli Sotelo que ante ese tipo de situaciones, deciden actuar y vestirse de héroes.

¿Quién es ella? Esta mujer se ha vuelto viral recientemente pues mientras trabajaba en una sucursal de Subway en Illinois, un asaltante entró para amenazarla con un arma y llevarse el dinero. La cosa es que, luego de un forcejeó, ella logró repeler la agresión y ahuyentó al sujeto.

Pero el asunto se tornó bastante extraño pues el video de las cámaras de seguridad se filtró en redes sociales y, al parecer, ella fue suspendida de su trabajo debido a ello.

Empleada de restaurante frustra agresión de un asaltante

El pasado 5 de septiembre, Araceli Sotelo se encontraba tranquilamente trabajando en la sucursal de Subway de la ciudad de Rockford justo cuando un hombre armado ingresó al lugar con el objetivo de tomar el dinero y algunas pertenencias. Aparentemente, la mujer se encontraba sola en el establecimiento, así que el sujeto aprovechó para llevar a cabo el asalto.

Sin embargo, el sospechoso no contaba con el hecho de que ella se defendería. “Él simplemente me mostró el arma y yo estaba enloqueciendo… [Él dijo] ‘dame todo el dinero, dame todo antes de que te lastime’…”, contó la empleada a la cadena de televisión local WTVO.

Ante la negativa, el encapuchado quiso tomar el bolso de Araceli y en ese momento, la empleada y el agresor sostuvieron un forcejeo. Justo como se ve en el video que circula en redes sociales, ella tomó al hombre por el cuello para arrastrarlo e incluso quitarle el arma y una sudadera.

En la grabación se aprecia cómo Sotelo toma la pistola para posteriormente golpear en la cabeza al asaltante, quien aparentemente no se llevó dinero del establecimiento pero sí el bolso de la mujer. Y aunque la valiente y arriesgada acción de la trabajadora ha sido reconocida por usuarios en redes sociales, parece que la cadena restaurantera no ha visto con buenos ojos que la grabación llegara a internet.

Suspenden a Araceli por el video en redes

Como era de esperarse, las imágenes captadas por la cámara de seguridad llegaron hasta las redes sociales haciendo que la acción de Araceli Sotelo se hiciera viral. Desafortunadamente, como mencionamos, esto no cayó bien dentro de la gerencia del restaurante y según la empleada, la han suspendido de sus labores.

“Recibí una llamada y me dijeron: ‘Si no se bajan todos estos videos, serás suspendida’. Y luego les envié un mensaje de texto y les dije: ‘¿Por cuánto tiempo estaré suspendida?’ Dijeron hasta que todo se elimine de internet. No tengo capacidad para hacer eso”, explicó la ahora exempleada a WTVO.

La mujer ha dicho que ella no filtró el video y que seguramente, la gerencia de la franquicia no quiere que la corporación se entere del suceso. Por otro lado, diversos medios se han intentado poner en contacto con los jefes de la sucursal y no han recibido respuesta sobre la situación de Araceli.