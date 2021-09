Un reporte de robo de tu auto: El ‘modus operandi’ de ladrones en el Edomex

¿Qué harías si elementos de la policía se acercan a ti y te dicen que bajes de tu auto porque tiene reporte de robo? Sí, probablemente lo primero que pensarías es en orillarte y explicarle al oficial que debe tratarse de un error, sin embargo, te recomendamos que no lo hagas ya que se trata de un nuevo ‘modus operandi’ para robarte.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede ver cómo una mujer que va a bordo de su auto intenta alejarse de supuestos policías, quienes intentan convencerla de bajarse de su vehículo porque tiene un reporte de robo. Algo que según comprueban con un documento en una computadora.

En el Edomex supuestos policías buscan detenerte porque tu auto tiene reporte de robo

No es broma. El video fue captado en el municipio de Tlalnepantla, en el Edomex, y nos deja ver/escuchar cómo una mujer maneja mientras la persona que va de copiloto comienza a grabar la situación. “No me voy a parar”, dice la conductora en repetidas ocasiones y mientras hablar por teléfono con un sujeto que le pide no detenerse.

Justo en ese momento se aprecia cómo los supuestos policías se acercan y con un radio le dicen que se detenga. Al mismo tiempo le enseñan a la mujer el monitor de una laptop que llevan y en donde al parecer traen el reporte de robo. “No me voy a para, discúlpame” dice la mujer que indica va a entrar a Avenida Ceylán.

Pero sólo se trata de un nuevo ‘modus operandi’ para robarte el coche

La grabación nos muestra a la chica acelerando una vez que entra a la vialidad y siguiendo el consejo de la persona con la que habla, quien le pide que no detenga el auto. “Que te choquen, no te pares” le dice el hombre en el teléfono. Y así continúan unos segundos del videoclip hasta que la chica indica que ve una patrulla a lo lejos.

Les dejamos el video para que lo chequen:

¡Increíble! Supuestos policías quisieron quitarle el auto a una conductora por tener un presunto reporte de robo, en Tlalnepantla, Edomex. pic.twitter.com/lhR5UGBBJI — Lo + viral (@VideosVirales69) September 8, 2021

En redes sociales usuarios indican que los sujetos en el Jetta color gris con placas del Edomex efectivamente son ladrones, pues van varias personas que caen en el ‘modus operandi’ que acaban de ver. Al parecer estos tipos operan por Periférico Norte, así que si los ven (o alguien intenta aplicarles la misma) tengan mucho cuidado.