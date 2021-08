Ah caray: Recordemos cuando una empresa china le plagió el logo al IMSS

En la historia de la humanidad hemos visto polémicas relacionadas al plagio o imitación de casi cualquier cosa. No vamos tan lejos, recientemente en internet vimos lo ocurrido con Olivia Rodrigo y Paramore –gracias a la canción “Good 4 You”– y ejemplos como ese hay muchos y en todos los ámbitos. De hecho, hasta el IMSS ha sido víctima de eso.

Quizá muchos no lo sepan, pero hace unos años el Instituto Mexicano del Seguro Social se envolvió en una polémica luego de que se diera a conocer cómo una empresa de China se ‘pirateó’ el conocido logo de la institución, creado en 1944 por Ignacio García Téllez, director del IMSS, y el caricaturista Salvador Zapata Agüero.

Hace 16 años se informó de una empresa en China que tenía el mismo símbolo del IMSS

Fue en enero de 2005 cuando el diario Reforma informó que la empresa china Zhongshan Giordon Audio Alarm Equipment, la cual se dedica a comercializar sistemas de seguridad para automóviles, utilizaba un logotipo igualito al del IMSS. De hecho la única diferencia era el cambio de color de verde a rojo y el nombre visible de la empresa.

La polémica escaló a un punto en el que tuvo que intervenir el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien sugirió al IMSS que hablara con los ejecutivos de Zhongshan Giordon Audio Alarm Equipment para pedirles que renunciaran al uso del logo en cuestión, el cual utilizaban desde el año 1996. Y no, la cosa no fue tan sencilla.

Zhongshan Giordon Audio Alarm Equipment dijo que ellos pagaron por el logo en su momento

En ese entonces el supuesto gerente general de Giordon, Huifang Chen, indicó que el logotipo de la empresa china se diseñó en el año 1996 por una empresa de publicidad que les cobró una buena lana. Al ver que el logo no tenía registro alguno en más de 10 países donde lo dieron de alta, ellos creyeron que no había problema.

Chen también dijo que la compañía de alarmas se gastó mucho dinero para dar a conocer su logo color rojo y por eso no lo quitarían, ya que el plagio no fue culpa suya: “Nuestro consejo de administración no lo hubiera elegido si hubiéramos sabido que ya estaba en uso”, se leía en una carta firmada por el supuesto gerente de Giordon.

Les advirtieron que sus productos no serían comercializados en México

En su momento y ante la posible negativa por parte de Giordon, el director general del IMPI dijo que si la compañía no renunciaba a su logotipo pirateado, entonces sus productos no podrían ser vendidos en México, pues acá no se permite el registro de marcas que tengan nombres, siglas o logotipos de instituciones públicas.

Dicho en otras palabras, el IMSS básicamente tuvo derecho de proteger su imagen en territorio nacional, por lo que la mercancía de Giordon sería decomisada. Y la verdad es que ya no se supo si al final la dependencia logró obtener los derechos del logotipo, pues en redes sociales se pueden ver productos de dicha compañía con el logo plagiado y que se venden en otras partes de Latinoamérica. ¿Qué opinan al respecto? 🤔

Con información de: CTM Digital y Reforma