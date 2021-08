¿Hubo plagio? Acá les contamos lo que está pasando con Olivia Rodrigo y Paramore

En la industria musical son sumamente famosas las demandas por plagio, y aunque no lo crean son más comunes de lo que parece. Seguido conocemos casos de artistas que se demandan entre sí por robar por completo o parcialmente sus canciones, que en muchas ocasiones llegan a pleito legal o si las pláticas llegan a buen puerto, no pasa de un arreglo económico. Y eso es justo lo que ahorita está sucediendo con Olivia Rodrigo y Paramore.

Durante los últimos días, estos dos nombres han andado en las tendencias del internet de las cosas por una razón bastante especial. Resulta que desde que la cantante revelación del momento estrenó su rola “good 4 u”, la cual la rompió en las listas de popularidad en gran parte del mundo, muchos clavados de la música notaron ciertas similitudes de este sencillo con una de las canciones más famosas de Hayley Williams y compañía, “Misery Business” de 2007.

¿Olivia Rodrigo plagió a Paramore?

Por supuesto que las comparaciones no se hicieron esperar, sobre todo en TikTok, pues algunos usuarios armaron mashups montando ambas rolas y notaron que sí se parecían y mucho. Al final, para muchos era claro que Olivia Rodrigo se había inspirado un poco en Paramore para componer y grabar esta canción. Sin embargo, ninguno de los integrantes de la banda recibió créditos cuando la artista la lanzó como sencillo en mayo de 2021.

Como era de esperarse, este curioso caso se hizo viral en todos lados y conocida dentro de la industria musical. Para no hacerles el cuento más largo, esta situación llegó hasta los oídos de Hayley Williams y demás, aunque nadie del grupo se pronunció al respecto. De cualquier manera y para que no haya confusiones, aquí les dejamos las dos canciones y un mashup para que las escuchen y juzguen ustedes mismos si hubo plagio o no.

Hayley Williams y Joshua Farro recibieran créditos por “good 4 u”

Sin embargo, y luego de que las similitudes entre ambas rolas, todo indica que dos de los miembros de la banda por fin recibieran el crédito por el tema de Olivia Rodrigo. A través de sus historias de Instagram, Hayley Williams compartió una imagen que subió Warner Chappell Music –la compañía editora de Paramore– donde celebraban que “good 4 u” alcanzó el número uno en las listas de popularidad en Estados Unidos.

Pero la cosa se puso interesante cuando en esa misma imagen, Warner Chapell escribió: “un enorme saludo a nuestros escritores Hayley Williams y Joshua Farro”. Así que como verán, tanto la vocalista y frontwoman del grupo y el exguitarrista, figuran ahora como coautores de la canción, ya que en un principio los únicos acreditados eran la propia Olivia junto al compositor y productor, Daniel Leonard Nigro.

Las “acusaciones de plagio” en contra de Olivia Rodrigo

Aunque no lo crean, esta no es la primera vez que acusan de plagio a Olivia Rodrigo, cuyo álbum de debut, Sour, es uno de los discos más vendidos del año. Hace algunos meses, la cantante también le dio crédito a Taylor Swift y Jack Antonoff en la canción “1 step forward, 3 steps back”, debido a su parecido con las melodías de “New Year’s Day” de Swift. Sin embargo, este no es el único caso en el que ha estado involucrada.

De acuerdo con la BBC, a Olivia se le acuso de tomar un riff de guitarra del éxito de 1978 de Elvis Costello, “Pump It Up”, para la canción que abre el álbum, “brutal”. A pesar de que sí existían ciertas similitudes, la estrella del rock británica se desentendió de las quejas y dijo: “Me parece bien, me parece bien. Así es como funciona el rock & roll. Tomas las piezas rotas de otra emoción y haces un juguete nuevo. Eso es lo que hice”.

Costello mencionó esto ya que confesó que el clásico de Bob Dylan de 1965, “Subterranean Homesick Blue”s, había inspirado su canción; y que el sencillo de Chuck Berry de 1956, “Too Much Monkey Business”, había influido a su vez en la canción de Dylan. De cualquiera manera y a pesar de todo, parece que Olivia Rodrigo al final reconoce que sí tomó de inspiración a otros artistas para componer sus propias rolas.