¡Como en ‘2001: A Space Odyssey’! Encuentran un extraño monolito de metal en el desierto de Utah

A estas alturas del año y con todo lo que ha ocurrido en casi 11 meses, si nos dicen que un extraterrestre pisó la Tierra y nos dejó un mensaje claro, lo creeríamos, pues podría pasar todo. Sin embargo, eso no quita que ocurran situaciones que nos dejen con el ojo cuadrado, como lo que estamos por contarles pues ocurrió lo que le faltaba para cerrar con broche de oro este extraño y caótico 2020, que hallaran un monolito.

Si se acuerdan de la película 2001: A Space Odyssey, una de las joyitas de la filmografía de Stanley Kubrick e inspirada en la novela de Arthur C. Clarke, El Centinela, seguramente tienen presente la escena inicial. Sí, esa donde los primates intentando tener superioridad frente a otra tribu y gracias a un extraño objeto metálico que les da cierta consciencia e inteligencia, logran vencer a sus adversarios e imponerse con sus conocimientos.

También puedes leer: CUADROXCUADRO: ‘2001: A SPACE ODYSSEY’ Y LA HUMANIZACIÓN DE LA MÁQUINA

El monolito que dejó boquiabiertos a todos

Bueno, pues al parecer esto no está tan alejado de la ciencia ficción, pues en el desierto de Utah encontraron un monolito muy similar al de la cinta de Kubrick. De acuerdo con CNN –quienes retoman a la agencia KSL–, agentes de la unidad Aero Bureau, del Departamento de Seguridad Pública del estado volaban en helicóptero el pasado miércoles 18 de noviembre, en apoyo a la División de Recursos de Vida Silvestre para contar la existencia de borrego cimarrón en el sureste de esta entidad.

Pero después de eso todos terminaron con la boca abierta, cuando uno de los biólogos vio un objeto que parecía sacado de una historia de otro planeta y volaron directamente hacia él. “Él estaba como, ‘¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!’ Y yo estaba como, ‘¿Qué?’ Y él dijo, ‘Hay una cosa allá atrás, ¡tenemos que ir a verla!”, dijo el piloto Bret Hutchings sobre cómo fue ese momento tan peculiar.

¿Lo plantó un extraterrestre?

Y ahí lo encontraron, en medio de las rocas rojas del desierto estaba un monolito de metal plateado brillante que sobresalía del suelo. Hutchings calculó que medía entre 3 y 3,5 metros de altura, pero que no parecía que se hubiera caído al suelo al azar, sino que lucía como si alguien lo hubiera puesto en ese lugar, intentando que todas esas personas curiosas admiraran esa cosa tan rara pero a la vez misteriosa.

Después de bromear diciendo que si uno de los investigadores desaparecía repentinamente, el resto de los demás huirían, Bret Hutchings rompió el corazón de los fanáticos de los extraterrestres, pues ellos creen que lo más probable es que lo haya colocado allí un artista al que le encantaba la película de Kubrick: “Supongo que es un artista de la nueva ola o algo o, ya sabes, alguien que era un gran seguidor (de ‘2001: A Space Odissey’)”.

No importa si el monolito lo plantó un humano o un ser de otro planeta, la cosa aquí es que instalar estructuras o arte sin autorización en terrenos públicos es ilegal en Utah. Por el momento no han revelado la ubicación de este objeto y aún no está claro quién, o qué, lo colocó allí, pero están analizando la posibilidad de hacer una investigación más amplia al respecto. Este es otro de esos casos de que la realidad supera la ficción, ¿a poco no?