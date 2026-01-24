Lo que necesitas saber: Gaby Platas emitió un comunicado en el que expone 'irregularidades' por parte de la producción.

Acá les habíamos contado sobre reunión de Otro Rollo. Habían planeado una gira con un espectáculo llamado ‘Enrollados: Show en Vivo’ que reunía a todo su elenco original. Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España.

Peeero para desgracia de todos su fans, los ‘chavos’, la gira se canceló se forma definitiva. Si ustedes habían comprado boletos para ver el show, no se preocupen, la empresa organizadora anunció que harán el reembolso de todas las entradas a partir de febrero del 2026. Acá les contamos los detalles.

Cancelan gira de ‘Enrollados: Show en vivo’

‘Enrollados’ y la empresa Music Vibe Mx emitieron un comunicado para anunciar la cancelación oficial de la gira que contemplaba unas 18 funciones en 18 ciudades de la República Mexicana.

“Por medio de la presente, MUSICVIBE, productora de la gira ENROLLADOS, informa que, tras una evaluación integral del proyecto, la gira queda oficialmente cancelada. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pudiera ocasionar y agradecemos sinceramente al público por el interés”.

¿Por qué cancelaron la gira de ‘Enrollados’?

En el comunicado de ambas empresas solo se dijo que decidieron cancelar ‘tras una evaluación integral del proyecto’. Algo que no explica mucho o mejor dijo, nada, a los fans. Sin embargo, Gaby Platas emitió un comunicado en el que expone ‘irregularidades’ por parte de la producción; contratos vencidos, falta de seguimiento a las fechas e información enviada de última hora.

“En diciembre manifesté mi disposición para reprogramar las fechas, pero mi agencia nunca recibió respuesta formal. Con el paso del tiempo, mi contrato perdió vigencia y se acumularon distintos incumplimientos por parte de la producción“.

Y no queremos meter cizaña, pero en el post de Gaby, Lalo España y Roxana Castellanos ya dejaron señales de apoyo. Lo que nos indica que están de acuerdo en que hubo fallas de parte de la producción.

Mientras que, Adal Ramones cerró los comentarios en su comunicado y no mencionó dichas irregularidades.

¿Cómo será el reembolso de los boletos de ‘Enrollados’?

Bueno, ahora lo importante. Si ustedes fueron de aquellos que compraron boletos para ver el show de ‘Enrollados’, deben estar muy pendientes. Los reembolsos se realizarán a partir del lunes 2 de enero del 2026 de acuerdo a los tiempos establecidos de cada empresa.

“Los boletos adquiridos serán reembolsados a través de cada boletera, a partir del día lunes 2 de febrero del presente año, conforme a sus políticas y procesos establecidos. Recomendamos a los compradores mantenerse atentos a la información que cada boletera estará comunicando por medio de sus canales oficiales“

Eso sí, en el sitio oficial de Music Vibe Mx aún aparece una leyenda de que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos en las ‘nuevas fechas’, pero ya no hay nuevas fechas, así que no se dejen sorprender. Puede que solo sea cosa de actualizar su sitio, pero mucho ojo con eso.