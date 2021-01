¡Éntrale a la cocina y preparemos Waffles de Papa con tocino!

Queremos empezar el 2021 dedicando nuestro primer Éntrale a la cocina al ingrediente estrella por excelencia: la papa. ¿Conoces a alguien a quien no le guste? Nosotros tampoco. Ya sean fritas, a la francesa, rellenas o en cualquier presentación, la papa está ahí, ganando como siempre.

Pero sin duda, por su versatilidad para preparar deliciosos platillos, el Puré de Papa se ha coronado como el gran ganador por 3 razones: es fácil de hacer, ligero y esponjoso. Y no hay nada mejor que combinar lo delicioso con lo nutritivo, es por eso que el Puré de Papa de Estados Unidos es una excelente opción porque es libre de colesterol, grasa, sodio y gluten, ¡y no solo eso! también contiene vitaminas y minerales, incluyendo potasio, vitamina C, antioxidantes y contienen carbohidratos complejos que son importantes para el funcionamiento del cerebro y los músculos. ¿Qué tal, eh?

En esta ocasión a Sofi Macias Liceaga y a mí se nos ocurrió armar una receta bien buena, económica y fácil de preparar, que se te hará agua la boca con solo leer el nombre. ¿Estás listo? Ahí te va; Waffles de papa con tocino, ¡pa´chuparse los dedos!





Wafles de papa con tocino

Seguramente muchos de los elementos ya los tienes en tu cocina, pero por si las dudas, toma papel y lápiz para anotar lo que necesitas para cocinar esta delicia:

1 taza de puré de papa instantáneo de Estados Unidos

1/3 taza de azúcar

2 tazas de leche

1 cucharadita de royal

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 huevos

1/4 taza de mantequilla derretida

150 g de tocino

