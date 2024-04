Lo que necesitas saber: Según lo último que ha dado a conocer el cliente de Cartier, la joyería de lujo entregará los aretes, pese a que le van a perder. "Cartier está cumpliendo"

Rogelio, identificado en redes como @LordeDandy, parece que tiene la costumbre de revisar páginas de artículos de lujo… pues nomás para ver qué cosas no se puede comprar. Sin embargo, hace un par de días la suerte le sonrío y vio en la página de Cartier un ofertón loco de esos que no se repiten: unos aretes en sólo 237 pesos.

Screenshot de la compra de @LordeDandy

Aretes Cartier realmente cuestan 237,000 pesos

Claro, tratándose de un artículo de la firma de alta joyería, Rogelio sabía que era un error… sin embargo, como muchos habrían hecho, no dejó pasar la oportunidad y rápidamente hizo la compra. “Pues yo aproveché la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad”, dijo en redes al presumir su compra y comenzar a recibir críticas.

Para demostrar que no estaba choreando (y quizás más seguramente como prueba de que su compra fue legal), el joven tomó captura de pantalla del ofertón. El artículo que Rogelio compró por 237 pesitos en la página de Cartier se trata de unos aretitos “Clash”, los cuales son de oro rosa y diamantes… y que verdaderament están valuados en 237,000 pesos. Ups.

Hasta regalo le iban a para desistir de la compra en Cartier / Captura de pantalla

“Lo más chistoso es que la oferta me atrapó (…) cuando, literal, lo único que me quedaba eran 500 varos en la tarjeta y me arriesgué como cualquier chica soñadora”, explicó.

Al principio Cartier no quería… pero acabó cediendo

El buen @LordeDandy no dejó con la duda a los curiosos que querían saber qué pasó con la compra: ¿Se la hicieron válida?, ¿le regresaron el varo?, ¿le mandaron la pura caja? Pues bien, de acuerdo con El País, inicialmente Cartier se negó a entregar el ani… los aretes, argumentando que todo se trató de un error humano. Sin embargo, Rogelio echó mano de las políticas de compra de la joyería… entonces, al parecer estaba por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Joven compra por 237 pesitos aretes de Cartier / Captura de pantalla

Sin embargo, parece que esto último ya no fue necesario. En redes, @LordeDandy (o dre pute, como se hace llamar) fue mostrando el progreso de su pedido. Y, ahí, todos sus seguidores pendientes de si llegaba o no lo comprado en Cartier. Al final, parece que la fina joyería cedió.

“War is over. Cartier está cumpliendo”, presumió Rogelio en uno de sus más recientes mensajes. Es decir, al parecer ya tiene dos pares de aretes Cartier, los cuales –según adelantó– serán para su jefecita.

Pedido iba en camino / Captura de pantalla

Y bueno, respecto al asunto que siempre sale en estos casos en los que una persona aprovecha el descuido de otro para darle vuelta a una tienda, @LordeDandy señala se hizo a un lado de las polémica de si un empleado de Cartier tendrá que pagar el valor real de los aretes o si ya se quedó sin chamba. “No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté”.

Ah, por cierto, los aretes en cuestión ya no aparecen en la página de Cartier. Hay otros modelitos parecidos, pero esos ya no…

Te puede interesar