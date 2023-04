Esto es lo que comen los niños del mundo

Cada persona del mundo representa a su cultura, la del lugar donde nace y crece y al mismo tiempo su cultura los representa a ellos. En otras palabras, somos nuestras creencias, nuestra forma de hablar y lo que comemos. De hecho, la alimentación forma una parte esencial de nuestra identidad, basta ver lo que los niños comen, para saber de dónde son.

En ese sentido, lo que comen los niños de los diferentes países del mundo dice mucho de cómo serán cuando sean mayores, más si su familia se apega a los ritos y tradiciones culinarias del lugar donde nacieron.

Cada niño crea sus propios hábitos y preferencias./ Imagen: Instagram Gregg Segal

Con esto en mente, Gregg Segal, un fotógrafo californiano hizo un libro de fotos llamado “Daily bread: What kids eat around the world” (Pan de cada día: Lo que los niños comen alrededor del mundo), en el que retrató hasta 60 pequeños de varios países, junto a lo que les gusta comer todos los días, así como sus diferentes gustos y aficiones.

Aquí les contamos algunas historias asombrosas que nacieron de este genial proyecto.

Kawakanih Yahalapiti, 9 años. Región del Alto Xingu de Mato Grosso, Brasil

A Kawakanih le gusta leer libros de historia egipcia./ Imagen: Instagram Gregg Segal

Ella pertenece a la tribu Yawalapiti y su dieta principal consiste en pescado, mandioca (yuca), papilla, nueces y frutas. Le gusta leer la historia egipcia y su pasatiempo favorito es jugar junto al río. Cada dos meses va a la escuela en Canarana para aprender algo de informática, aunque en su comunidad no hay computadoras.

Ademilson Francisco dos Santos, 11 años. Vão de Almas, Goiás, Brasil

Los dulces favoritos de Ademilson son los mangos y la paçoca./ Imagen: Instagram Gregg Segal

En la comunidad de Ademilson no hay televisión, electricidad o agua corriente. Es el menor de siete hijos. Va a la escuela y por la tarde ayuda a su papá a cultivar plantas nativas como batatas, mandioca, café o caña de azúcar. Sus dulces favoritos son los mangos y la paçoca, una golosina hecha a base de cacahuate.

Nur Zahra Alya Nabila Binti Mustakim, 7 años. Kajang, Malasia

Nur Zahra quiere ser dentista de grande./ Imagen: Instagram Gregg Segal

La abuela de Nur cree en lo sobrenatural, así que le prepara comida a los espíritus para que cuiden de toda su familia. La dieta de Nur incluye platillos hindúes, chinos y malayos y la mayoría son caseros. Le gusta el ayam nasa (pollo con arroz) que prepara su mamá y de grande quiere ser dentista.

Anchal Sahani, 10 años. Chembur, Mumbai, India

A Anchal le gusta el aroma del jazmín y del loto./ Imagen: Instagram Gregg Segal

Esta niña hindú vive en una choza de hojalata, en una zona en construcción de Mumbai. Su mamá prepara curry de okra y coliflor, lentejas y algo de pan. De grande quiere ser maestra. Va a la escuela y se encarga de cuidar a su hermanito. Le gusta sentir el aroma del jazmín y del loto que hay en la zona en la que vive.

Greta Moeller, 7 años. Hamburgo, Alemania

Greta es una niña alemana a la que le encantan los palitos de pescado./ Imagen: Instagram Gregg Segal

Greta vive con su mamá y su hermana menor y también pasa tiempo en casa de sus abuelos. Su comida favorita son los palitos de pescado con puré de papa y puré de manzana y le choca el pudín de arroz. Es muy buena en chasquear los dedos con las dos manos al mismo tiempo.

Rosalie Durand, 10 años. Niza, Francia

A Rosalie le gusta practicar varios deportes./ Imagen: Instagram Gregg Segal

Los padres de Rosalie están divorciados. Vive un tiempo con uno y otro tiempo con otro. Su papá es dueño de un restaurante y gracias a esto, ella tiene una dieta sana a base de pescado y ensaladas. También le gustan las lentejas con salchicha. Odia las espinacas y los pepinos y practica varios deportes.

Isaiah Dedrick, 16 años. Long Beach, California, E.U.

A Isaiah le encanta tocar la batería y la flauta./ Imagen: Instagram Gregg Segal

Isaiah es un adolescente norteamericano al que le gusta tocar la batería y la flauta. Sus comidas favoritas son el pollo a la naranja y el arroz frito. Fue criado por su mamá y por su abuela y algún día le gustaría cultivar su propio jardín.

Los niños son los adultos del mañana

En la actualidad el mundo está globalizado, pero cada país guarda sus propias costumbres. La alimentación dice mucho de cada lugar del planeta, así como de cada niño y niña.

Greg Segal es el fotógrafo encargado de la recopilación de retratos./ Imagen: Facebook Gregg Segal Photography

Las fotografías de Greg Segal con la historia de estos pequeños, resultan muy interesantes porque cada uno tenemos nuestra historia particular, así como nuestros propios deleites culinarios, lo que dice mucho de nosotros.