JAJA: Estudiante se comió un plátano en galería de arte porque no desayunó

No lo juzgamos porque perfectamente seríamos nosotros… Un estudiante de arte en Corea del Sur ha dado de qué hablar luego de comerse el plátano que un artista exhibía en una galería. Algo que no hizo como un acto de rebeldía, sino porque no desayunó y tenía hambre.

Parece chiste, pero es la anécdota de Noh Huyn-soo, quien asistió junto con sus amigos y compañeros de escuela a la exhibición de arte “WE”, del artista italiano Maurizio Cattelan, que actualmente se encuentra en la ciudad de Seúl que contiene la obra llamada “Comediante”.

Obra “Comediante”, de Maurizio Cattelan. Foto: Getty Images

Un estudiante fue a una galería de arte en Seúl

Para quienes no la recuerden, “Comediante” es simplemente un plátano pegado a la pared con una cinta (de esas grises muy gruesas) y dio de qué hablar en 2019 porque justo después de ser vendido por 120 mil dólares, alguien se comió la fruta/obra de arte.

Pues bueno, en esta ocasión pasó algo similar. Noh Huyn-soo acudió a la galería de arte sin haber desayunado, por lo que no la pensó dos veces cuando vio el plátano de “Comediante” y decidió despegarlo de la pared, comerlo y después volver a pegar la cáscara.

Un estudiante de Seúl se comió el plátano de la obra “Comediante”. Foto: Getty Images

El estudiante se comió un plátano que exhibían en la galería

La acción del estudiante la grabó uno de sus compañeros, de acuerdo con información de la BBC, y el chico mencionó que lo hizo por el arte: “El dañar una obra de arte puede también ser visto como una obra de arte”, mencionó.

“Pensé que eso sería interesante… ¿No está pegada allí para que la coman?”, dijo Noh Huyn-soo sobre su decisión de comer el plátano que después lo reemplazaron por otro nuevo en la galería de arte por las autoridades, quienes dijeron que no multarían al estudiante.

El joven se comió el plátano en la galería de arte porque no había desayunado

Por su parte, Maurizio Cattelan se enteró de lo ocurrido con su obra de arte y aseguró que no tenía un problema con lo que hizo el estudiante, quien seguramente la pensará dos veces antes de ir a una galería de arte y no pasar a desayunar.