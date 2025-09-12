La noche del 11 de septiembre, el Museo Soumaya se convirtió en el escenario perfecto para presentar la colección Otoño/Invierno 2025 de SEARS. Con la elegancia característica del recinto y una alfombra roja llena de estilo, FALLING IN FASHION 2025 arrancó como todo buen show de moda: con looks que dejaron claro que esta temporada viene cargada de versatilidad, texturas y mucho, mucho glamour. Aquí te mostramos los mejores looks de la noche.



Mariazel, Tammy Parra, José Pablo Minor, Mane de la Parra y Geraldine Bazan



De lo clásico a lo atrevido: los outfits que conquistaron la alfombra roja

La alfombra roja se convirtió en el lugar ideal para ver cómo la moda Otoño/Invierno de SEARS se transforma en estilo puro. Cada invitado que apareció dejó en claro que esta colección viene cargada de versatilidad, colores y texturas para todos los gustos, y nos dio momentos dignos de inspiración para renovar el clóset esta temporada.

Mariazel Tammy Parra

Mariazel llamó la atención con un estampado de pata de gallo que se robó todas las miradas. Su look, que ella describió como elegante pero atrevido, tenía como estrella una falda que puede combinarse con todo, desde una camisa formal hasta una playera casual, demostrando que una sola prenda puede darle sentido a todo el outfit.

Tammy Parra apostó por un conjunto en tonos tostados con pantalón ancho y cinturón contrastante, la definición de un outfit que describió como “versátil tanto para la oficina como para un plan after office con amigas”. Sus botines se llevaron todos los aplausos, mostrando que un accesorio bien elegido puede transformar por completo cualquier look.



Bernardo Flores Sury Sadai

Bernardo Flores llegó elegante y fashion, mientras que Sury Sadai nos enseñó que un look monocromático puede brillar por sí solo. Su chaqueta tipo tweed, combinada con pantalones cargo y tacones con glitter en tonos claros, fue la prueba de que no hace falta recurrir a colores oscuros para destacar en la noche.

Geraldine Bazan Estefania Coppola

Geraldine Bazán no escondió su entusiasmo y destacó que SEARS siempre está un paso adelante en tendencias, mientras que Mane de la Parra demostró que los trajes a la medida en tonos claros con líneas clásicas son una apuesta segura para cualquier evento, ya sea de día o de noche.

Macarena Oz Mane de la Parra Daniel Medina José Pablo Minor Julian Soto

La pasarela que mostró toda la versatilidad de FALLING IN FASHION 2025

Tras la alfombra roja, llegó el momento de la pasarela oficial. Más de 40 modelos presentaron alrededor de 60 looks que abarcaron toda la gama de la colección: desde outfits elegantes hasta opciones casuales y deportivas, combinando tonos cálidos, neutros y fríos.

Julián Soto, encargado de presentar la pasarela, destacó que esta colección refleja el espíritu innovador, elegante y cercano que distingue a SEARS. Comentó que cada prenda busca ser un medio para expresar autenticidad, estilo y personalidad, y que más que seguir tendencias, la marca busca crearlas, llevando a todos los asistentes distintas texturas y colores monocromáticos pensados para cada generación.



Algunas marcas, como Apostrophe, Arqueology, Basel, Bruno Magnani, Benetton, Carlo Corinto, City Famme, Cloe, Chaps, Dockers, Elle, Fit – For Intelligent Trainers, Fukka, GbyGuess, Generra, Haggar, J.Opus, Jeanious, Lee, Levi’s, Life Styler, Philosophy Jr., Polo Royal County of Berkshire, Steve Madden, Tommy Hilfiger, Vitos, Vizzano, Voltaire & Voltaire, Westies y Yongster, se hicieron presentes en la pasarela, reforzando la idea de que la colección está diseñada para quienes quieren marcar la diferencia con confianza y cercanía. La combinación de cortes modernos, texturas y colores dejó claro que esta temporada la moda se lleva con actitud y sin complicaciones.



Con FALLING IN FASHION 2025, SEARS no solo presentó una colección, sino una experiencia que une moda, arte y lifestyle. Esta propuesta reafirma que la moda puede ser cercana, versátil y divertida, adaptándose a las distintas generaciones con un mismo hilo conductor: la autenticidad. Descubre la colección completa aquí.



