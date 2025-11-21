Lo que necesitas saber: Desde que ganó su boleto para Miss Universo, hasta que se presentó en Tailandia, Fátima Bosch se sobrepuso a críticas y polémicas y acabó llevándose la corona.

Desde hace tiempo Miss Universo había dejado de ser tema de conversación… sin embargo, la edición de este año del certamen tuvo elementos que volvieron a llamar la atención del respetable. Y es en esta polémica edición que la mexicana Fátima Bosch se lleva la corona.

Fátima Bosch, Miss Universo / Imagen: @MissUniverse

Representante del empoderamiento femenino al “no dejarse” de organizador

La originaria de Teapa, Tabasco ganó la cuarta corona de Miss Universo para México, en el concurso que este año se celebró en Tailandia y que fue foco de polémica hace unos días… con Fátima Bosch como protagonista, precisamente, al no dejarse mangonear por un altanero organizador al que mandó a volar tan pronto como éste comenzó a gritarle sin motivo alguno.

Fuera de eso (que no fue poco, ya que con esa exigencia de respeto, la tabasqueña se convirtió en ejemplo de lo que debería ser el certamen… además de caras bonitas y estilizadas figuras), los concursos de belleza volvieron a llamar la atención mundial, con curiosos episodios como el de la representante de Chile en Miss Mundo cantando death metal del rudo…

O, de nuevo en Miss Universo, la concursante de Noruega enfundada en disfraz de salmón como traje típico.

Desde que ganó boleto para Miss Universo, Fátima Bosch enfrentó polémicas

Fátima Bosch ya era considerada ganadora por lo hecho ante un evidente caso de violencia de género. Casi de película: sobreponiéndose, quedándose para participar y, ahora, imponiéndose en la gran final de Miss Universo, en la que, en el momento decisivo, la corona era disputada por ella, la representante local y la concursante de Venezuela.

Fátima Bosch, Miss Universo / Imagen: @MissUniverse

Pero si de meterle más drama al guion de esta película se trata, entonces podríamos irnos un poquito atrás cuando, en septiembre pasado, Fátima Bosch ganó su boleto para concursar en Miss Universo, en la edición de Miss Universo México. Ahí, también la tabasqueña tuvo su dosis de polémica, al ser rechazada por algunas como representante de la belleza nacional.

Lo anterior fue notorio cuando, al momento se anunciarse que ella era la ganadora, casi todas las 31 participantes la dejaron sola para celebrar su coronación.

“No se trató de envidia, ni nada personal, sino de una reacción natural ante un resultado que la mayoría sentimos no reflejaba lo vivido”, declaró Miss Hidalgo ante las críticas por la polémica escena. Según algunas participantes, Bosch no merecía ganar por tener favoritismo de la organización… que por ser de familia influyente e, incluso, por ser de Tabasco (como ya saben quién).

En fin, de esa polémica inicial se sobrepuso Fátima Bosch y se nos fue a Tailandia de donde regresa con la corona de Miss Universo… “y la queso”…