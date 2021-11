Fíjate, Paty: Así reaccionó internet al rompimiento de Camila Cabello y Shawn Mendes

Esto va a sonar bien sad, pero ya se sabe que el amor no dura para siempre. Y si no nos creen, el chismecito del día es la prueba de los que les decimos: Shawn Mendes y Camila Cabello tronaron. La relación ya no jaló y pues toda la gente que los veía juntos pa’ siempre, se queda con ganas de verlos llegar al altar.

Así lo confirmó la ahora expareja en sus redes sociales con algunos mensajes donde si bien anunciar el rompimiento, dejan entrever que todavía son buenos amigos. Y entre que les creemos o no, las reacciones en internet están con todo, sobre todo por quienes le tenían fe al amor.

Camila Cabello y Shawn Mendes terminan su relación

Así como lo leen. La pareja que mantenía nuestras esperanzas y las de muchos sobre el amor verdadero, ya no va más. Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su separación y el mundo entero (bueno, el internet) está perdiendo la cabeza ante la revelación de los cantantes.

Todo lo dieron a conocer desde sus redes sociales en un comunicado que si bien da una noticia tristona para sus seguidores, tiene algo de optimismo: “Hola, chicos. Hemos decidido terminar nuestra relación romántica pero el amor que tenemos el uno por el otro como humanos es más fuerte que nunca”, se lee en las historias de Instagram de ambos.

“Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y mientras seguimos adelante” remataron en su anuncio. Pues así las cosas con esto del amor que nomás no cuaja, al menos para algunas celeridades.

Las reacciones en internet están con todo

Bueno, no todo puede ser tan triste después de todo. Camila Cabello y Shawn Mendes ya no son pareja, pero se dicen ahora mejores amigos. Y bueno, el internet no tardó nada en reaccionar al notición del día con buenos memes llenos de desamor y mucha gracia.

Aquí algunas de las reacciones que hemos visto por ahí: