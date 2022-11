Este fin de semana nos lanzamos a la edición del Flow Fest 2022, ¡el festival de reggaetón más grande del mundo! Y desde que se anunció que este año serían no uno, sino dos días de festival, sabíamos que se iba a poner bueno. El ambiente, la música y las experiencias fueron parte esencial para que los asistentes disfrutaran a tope de grandes artistas del género, y ¿cómo no? Acompañados de un buen trago coqueto que no podía faltar, ¡vivimos esta experiencia a tope!

Hablando de tragos coquetos, cerca de uno de los escenarios principales nos topamos con el hospitality de El Jimador, el cual, llamaba la atención de much@s por sus luces azul neón y buen ambiente que se cargaba, y si tú también te topaste con much@s personas llevando su trago azulito en mano y quieres saber qué otra experiencia vivimos con los compas de El Jimador, sigue leyendo.

Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

¿Qué tal un beer pong para entrar en ambiente? La recompensa: un shot de El Jimador

Si ya de por sí, el stand de El Jimador llamaba la atención en el Flow Fest 2022 por sus photo opportunities dentro y fuera, ahora imagínate que para recibirnos se armaron un juego parecido al ‘beer pong’ que consistía en meter la pelotita en algún vaso y si le atinabas, el premio era un shot de tequila El Jimador. ¡Esos juegos sí nos gustan! Checa la emoción que vivió esta jugadora al participar.

Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

El Jimador Azulito, ¡el drink que se robó las miradas en el Flow Fest 2022!

Nosotr@s fuimos de los primeros afortunados en pasar al hospitality de El Jimador y disfrutar de un buen Jimador Azulito, y no les mentimos cuando les decimos que mientras recorríamos los escenarios con nuestro Azulito, much@s nos preguntaron donde lo habíamos conseguido, pues su color azul -que por cierto, representa a la marca-, despertaban la sed de la peligrosa. ¡El Jimador Azulito fue el drink ganador! Pues la combinación de curazao, refresco de limón, hielitos, y por supuesto, Tequila El Jimador, nos refrescaron del calorón que vivimos en el Flow Fest de una manera deliciosa.

Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

¡Órales! Las fotos bien aesthetic no podían faltar en el photo opp de El Jimador

Qué triste estaría nuestro carrete sin fotos bien aesthetic de nosotros después de un festival, ¿a poco no? Para eso, los compas de El Jimador se armaron unos photo opp increíbles pa’ que nos tomáramos la bonita foto del recuerdo en estas letras con un mensaje bien claro: “Reservado para todos”, pues ell@s saben que el tequila no es para solo algun@s, sino para tod@s. Para los que les gusta el reggaetón, o pa’ los que escuchan banda o EDM, el tequila es para los que les gusta y punto. ¡Checa esta fotaza!

Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

Para cerrar con broche de oro, los asistentes se animaron a retratarse por los ilustradores de El Jimador mientras esperaban su Jimador Azulito, quienes sacaron su mejor perfil, dibujándolos de una forma caricaturesca que te podían enviar a tu cel pa’ que tuvieras el bonito recuerdo de esta experiencia.

Foto: Kenia Palomo para Sopitas.com

¡Sin duda este festival lo gozamos en grande! El buen ambiente, fotos chidas y el drink Jimador Azulito nos refrescaron para correr de escenario en escenario.