¿Qué pasa con el supuesto fraude en los conciertos de música clásica en la CDMX?

Ahora que la reapertura gradual de espacios para eventos en vivo se está llevando a cabo en la Ciudad de México, ha surgido una nueva duda para algunos internautas. Pero esta vez no tiene nadada que ver con los protocolos sanitarios a seguir o algo por el estilo, sino con un presunto método fraudulento relacionado con la aplicación Fever y sus Candlelight Concerts.

En las últimas semanas, diversos usuarios de redes sociales -especialmente Facebook- han señalado a estos eventos como una estafa. Algunos comentan que los shows están muy lejos de la calidad que se promete, pero lo que ha alarmado al público potencial es que algunas fechas o incluso los lugares donde se deberían realizar las presentaciones, no coinciden con la información que se da a la hora de comprar una entrada.

¿Y las devoluciones del dinero? Pues bien, al parecer, se reporta que muchas veces tarda en realizarse o de plano no se lleva a cabo. Esto es todo lo que sabemos sobre lo que sucede con esto.

¿Qué está sucediendo con los eventos ‘Candlelight Concerts’?

Para quien no la conozca, Fever (o Fever Up) es una aplicación que funciona como una empresa dedicada a la taquilla y gestiona algunos eventos en diferentes ciudades del mundo. En ese sentido, la compañía se encarga de realizar y hacer publicidad de Candlelight Concerts, los cuales son shows de música clásica en ‘locaciones secretas’ donde se le promete al usuario una experiencia íntima, ambientada por la luz de decenas de velas.

Esta app comenzó operaciones en la Ciudad de México hace unos pocos meses, pero ha sumado una cuestionable reputación. ¿Por qué? Usuarios de redes sociales, en especial de Facebook, han señalado que hay un fraude/estafa detrás de todo ello.

Las dudas han surgido, sobre todo, porque Fever incluso cuenta con cuentas verificadas en redes sociales, pero en la capital mexicana sus operaciones no han funcionado de la mejor manera. Tal como lo indica el Diario de México en un reciente reportaje, usuarios denunciaron que algunos Candlelight Concerts estaba programados para llevarse a cabo en la locación conocida como LUC34, esto en la calle Lucerna #32 de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Aquel lugar ha albergado todo tipo de negocios, desde restaurantes hasta bares, y ahora tuvo un tiempo como venue para conciertos. Por un lado, hay quienes sí han podido asistir a algún show, pero resaltando que las condiciones del evento o del mismo lugar no son buenas. Entre las más señaladas, se cuestiona la mala acústica del lugar, la iluminación y otros detalles alejados de lo que la compañía promete.

Pero el lado más complicado es que otros compradores dicen haber asistido al lugar en la fecha y hora que señala su compra solo para encontrarse con que no hay ninguna presentación realizándose. Al parecer, esto se debe a que se cambia la locación sin previo aviso y se ha reportado que al momento de solicitar la devolución del efectivo, las plataformas no funcionan de manera optima y en todo caso, tardan mucho en hacerlo (o no se realizan de plano).

Reacciones en Facebook y otras redes

Según lo que señala Chilango en un reciente artículo (que puedes consultar POR ACÁ), la gente detrás de la página de Facebook CDMX Secreta -que es una de las que mayor promoción le da a Candlelight Concerts de Fever– menciona que sí se le notifica a los usuarios sobre el cambio de sede (muchos se realizan en el Monte de Piedad en el Centro Histórico) a través de correo electrónico.

“Entendemos que los cambios en las fechas hayan despertado molestias por parte del público. En todos los casos se les notificaba a las personas sobre los cambios en sus boletos, pero en muchas ocasiones la gente hace la compra en correos que no revisa y hubo personas que llegaron a ir al venue...”, dicen.

CDMX Secreta es coordinada por una agencia conocida como Secret Media Network que igualmente opera con páginas de internet en diversas partes del mundo. Por lo que se sabe, Fever no se ha pronunciado oficialmente sobre los señalamientos y las denuncias en redes sociales.

Por otro lado, desde inicios de abril en Facebook se abrió un grupo llamado Fraude Candlelight Concerts CDMX donde se han levantado varias denuncias. Por ahí, se lee a algunos usuarios quienes comentan que sí se les ha realizado la devolución, aunque esta tarda en realizarse. Muchos otros señalan que no han visto la retribución monetaria correspondiente.