Mujer denuncia estafa que sufrió en una terraza del Centro Histórico de la CDMX

Desde hace unas semanas, y gracias a la baja de hospitalizaciones y contagios de COVID-19, muchos negocios de la CDMX comenzaron a abrir sus puertas dentro de la “nueva normalidad” a la que nos llevó la pandemia, la cual durante poco más de un año dejó muchas pérdidas humanas y estragos económicos que no se habían visto en varias décadas.

Por obvias razones para muchos el retorno de las actividades económicas en la capital fue una gran noticia, pues significó la oportunidad de volver a generar ingresos en estos tiempos tan complejos. Sin embargo, parece que no faltaron los gandallas que quisieron recuperar lo perdido en un día de trabajo y subiendo sus precios de manera excesiva.

Una mujer denunció la estafa que sufrió en una terraza del Centro Histórico

El pasado 1 de junio una mujer llamada Sandra denunció y alertó a través de su cuenta de Facebook sobre una estafa que le realizaron en una terraza con vista al Centro Histórico de la CDMX, donde le cobraron una cuenta elevadísima por varios alimentos que consumió en compañía de sus hijos, a quienes hasta les cobraron el cover. ¡¿Cómo?!

En la publicación de Sandra que se hizo viral en dicha red social, la mujer cuenta que ese día acudió junto con sus pequeños a un establecimiento supuestamente llamado “Mirador del Zócalo”, ubicado en el piso 6 de un edificio ubicado en la calle Monte de Piedad no. 11, a un costado del Zócalo capitalino.

Le cobraron la propina y hasta el cover de sus hijos

En su relato, Sandra detalla que al llegar al lugar se dio cuenta que los precios eran algo elevados, pero no le dio tanta importancia. O al menos así fue hasta que llegó la hora de pedir la cuenta: “Mi cuenta inicial era de 850 pesos que de la nada en la cuenta de consumo era de 925 y ya con su servicio el total era de 1,540 pesos”, indica.

La mujer le pidió al mesero que le explicara el porqué de esa cuenta y el sujeto le dijo que era porque ya iba incluida la propina, un cobro de hoss y un cover por persona. “Le leí inmediatamente que en la ley del consumidor data que ningún establecimiento puede exigir una propina de ningún tipo de porcentaje, ya que la propina es voluntaria, y lo de su cover en ningún lado estaba mencionado dicho cobro”, afirma Sandra en su posteo.

Se vio obligada a pagar para no poner a sus hijos en peligro por los empleados de la terraza

Aunque la mujer se aferró a su argumento y dijo que no pagaría más que los alimentos que consumió, el mesero del lugar se puso muy intimidante e incluso llamó a más de sus colegas para obligarla a pagar. Algo que Sandra al final hizo ya que no quería que sus hijos corrieran algún tipo de peligro por la estafa de la que ella fue víctima.

“En la parte de abajo de este edificio se observa gente muy fea que obvio están coludidos con ellos, cuando le pedí la cuenta para sacarle foto me la negó y pues claro por obvias razones, pero pude tomarle la foto… curiosamente intenta googlear el lugar y no lo encuentras por ningún lado, los meseros no portan uniforme, están vestidos de una manera tan común que pasan desapercibidos”, agrega en su testimonio.

Al final de su relato la víctima de la estafa pide a las personas que tengan cuidado al acudir a este tipo de lugares, pues ella se fue con la finta de que el restaurante no se veía de “mala muerte” y al final la apariencia la engañó.

“Obviamente interpondré mi queja en la profeco, pero si ustedes llegan a encontrar este lugar, omítanlo inmediatamente”, finaliza la publicación que cuenta con más de 25 mil reacciones y 15 mil comentarios en Facebook. ¿Cómo ven los cobros de la terraza en cuestión?