Lo que necesitas saber: Luego de volverse viral y ganarse los corazones del internet alrededor del mundo, el lindo gatito Tater Tot murió.

Ya no hay buenos días, Bart. Solo días… Es increíble cómo nos podemos encariñar tanto con esos animalitos que se hacen virales, y ese es el caso del gatito Tater Tot, quien murió al inicio de este mes de agosto.

Sí, sabemos que se siente feo leer esto y escribirlo también nos da pa’ bajo. Pero dentro de todo, parece que el internet recordará con cariño a este curioso minino que provocó la ternura de la gente con su sola existencia.

Imagen de Tater Tot. Foto: Especial.

El gatito Tater Tot murió y pues la hora sad está a todo lo que da

El gatito Tater Tot murió, pero su corta vida llegó a los corazones de los internautas. Este felino fue rescatado por Ash Houghton, una mujer miembro de la organización Kitty Crusade dedicada a acoger michis en situaciones desfavorables.

¿Y por qué se hizo tan reconocido alrededor del mundo? Bueno, este bebé desafortunadamente nació con sus cuatro extremidades con malformaciones, y los doctores hicieron lo posible por corregir esa situación con algunas férulas. Además, su aspecto de pelos desaliñados anaranjados lo hacían reconocible en el enorme mundo del internet.

Imagen ilustrativa de Tater Tot. Foto: Especial.

Pronto, su cuidadora Ash empezó a compartir su día a día con el tierno Tater Tot y el michi no tardó en hacerse viral. La gente adoraba verlo y tener actualizaciones sobre su salud, que en un principio parecía ir mejorando… o eso creíamos.

El pasado miércoles 2 de agosto, la propia Ash Houghton se dirigió a sus redes sociales para dar a conocer que el gatito Tater Tot murió. “Hoy, nuestra pequeña patata, falleció repentinamente en mis manos. Su energía había ido disminuyendo lentamente durante la última semana, y esperábamos que fuera una enfermedad que los antibióticos pudieran tratar”, dijo la cuidadora.

De acuerdo con Houghton, el pequeño felino empezó a mostrar síntomas de neumonía en los últimos días. Intentaron hacerle una prueba de corazón, pero al ser demasiado pequeño, no se le pudieron realizar las pruebas. El diagnóstico final fue que quizá Tater Tot tenía el corazón agrandado, y fue imposible soportarlo. Aquí el comunicado traducido de Ash Houghton.

Mensaje donde se anunció el fallecimiento de Tater Tot. Foto: Captura de Facebook.

El internet recuerda con cariño al gatito Tater Tot

Si bien el gatito Tater Tot murió, las muestras de amor no han faltado. El internet está recordando al felino con algunos dibujos y todo tipo de homenajes, sobre todo en un grupo de Facebook llamado This Cat is Grompy, donde compartían sus aventuras. Aquí algunos de los homenajes para el hermoso Tater Tot que será recordado por siempre.

