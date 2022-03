“Dígame ventajas de ser humano, yo quiero ser gato”: Niña revela el sentido de la vida

No tuvo que pasar por estudios superiores o verse acorralada por montonales de trabajo. La dueña de un gato identificado como “Pascal” descubrió a temprana edad que la onda en esta vida es ser la mascota preferida de las nuevas generaciones.

Para la niña que aparece en el video que alegremente se difunde en redes, ser gato es tener la vida completamente arreglada… y puede que tenga razón: Un gato es suertudo, “no tiene tareas, no tiene que hacer nada. Nada más duerme y come. Lo acarician, lo consienten”.

En la grabación que ha hecho que millones de adultos estén replanteándose su papel en el mundo, la niña es interpelada por una mujer que, sin mucho éxito, trata de mostrarle a ésta que ser humano tiene sus ventajas…

¿Ah si?… “Dígame ventajas de ser humano”, pide la niña. Y ahí es donde se cae la farsa: todo lo bueno de ser humano está implícito en la vida de un gato. Todo y sin hacer nada a cambio (incluso hay unos que se hacen millonarios sólo por existir).

“Tienen amigos. Tienen papá, mamá. Tener una casa, tener comida… tener educación. Imagínate”, le dice la mujer a la niña, la cual rápidamente se da cuenta que todo eso lo tiene un gato. “Es mismo”.

Tan reveladora grabación ya es tema de polémica en redes (polémica que los gatos ni en cuenta, por eso son felices). Sin embargo, no hay argumentos sólidos que derrumben la lógica de la niña. En efecto, sería más chido ser gato. #TeamPascal.

“¿Ahora Pascal surgió por generación espontánea? Bien por la niña que no come cuento. Exigimos sean anunciadas las ventajas de ser humano” y “Le compro el argumento. Ella va por buen camino defendiendo sus derechos”, son algunos de los mensajes que los animales que no son gatos han dejado en redes para mostrar su simpatía por la dueña de Pascal.

Claro, también hay quienes señalan que ser perro es casi lo mismo. Sin tomar en consideración que a un perro se le exige ser guardián del hogar, mientras que al gato no se le pide absolutamente nada. El debate seguramente seguirá y no llegará a nada… así que mejor ponerse a chambear, porque esos Whiskas no se pagan solos.