No eres tú… son los servicios de Google que se cayeron a nivel mundial

Cuando pensábamos que en el cierre y después de todo lo que ha sucedido a lo largo de estos casi 12 meses, este 2020 se iba a calmar, siguen pasando cosas que nos dejan con el ojo cuadrado como esta que estamos por contarles. Pues en medio de todo lo que está pasando, gran parte de los servicios de Google como YouTube se cayeron en todo el mundo, creando caos y confusión en todo el internet de las cosas.

No, no era su internet ni nada parecido. De acuerdo con la BBC, en la madrugada de este 14 de diciembre hora del centro de México, algunas de las aplicaciones de la compañía tecnológica presentaron fallas. Usuarios de todo el planeta mencionaron que además de la plataforma de videos, herramientas como Gmail, Google Drive, Android Play Store, Maps y más de plano no funcionaban en sus dispositivos.

También puedes leer: LA LISTA DE LO MÁS BUSCADO POR LOS MEXICANOS EN GOOGLE DURANTE 2020

Los servicios de Google fallaron

Sin embargo, y ante todo pronóstico, el motor de búsqueda de Google no se vio afectado por los problemas que mostraban sus otros servicios. Según la misma fuente, la breve interrupción tuvo un impacto significativo en los millones de usuarios de la compañía, muchos de los cuales dependen de todas estas herramientas y aplicaciones básicas para trabajar, como el correo electrónico y los calendarios.

Para que se den una idea, los usuarios de Google Docs tuvieron chance de seguir trabajando si habían sincronizado los documentos fuera de línea, pero no podían utilizar ninguna función que tuviera que ver con internet. Toda esta situación también afectó a los dispositivos inteligentes conectados a Google, como los altavoces Home, que llevó a varios usuarios a quejarse no poder apagar algunas luces de sus casas, problemas moderrnos.

Y a todo esto… ¿qué pasó?

Las fallas con los servicios de Google también afectaron a otras aplicaciones, como a aquellos que se dedican a videojuegos como Pokémon Go, pues no podían iniciar sesión imagínense ese martirio . A pesar de la interrupción generalizada, el panel de control del servicio de la empresa inicialmente no mostró errores, antes de cambiar al estado rojo en todos los servicios. Así que si ven mensajes en color rojo, no se espanten.

Y quizá en este punto todos nos estemos preguntando, ¿qué fue lo que pasó y por qué se cayeron todas estas herramientas? Bueno, pues hasta el momento la causa del problema no está clara. Sin embargo, durante el mismo, los usuarios todavía podían acceder a las páginas de destino de los sitios web en “modo incógnito”, que como muchos sabrán, no guarda un registro de la actividad de navegación de los usuarios.

Claro que no podían faltar los memazos

Desde que en redes sociales, un montón de personas en redes sociales comenzaron a comentar que todas las aplicaciones de Google estaban fallando. Muchos se lo tomaron en serio, pues son herramientas que normalmente utilizan para hacer sus labores diarias, pero como están en los mejores eventos, otros aprovecharon para sacar el ingenio y reaccionar con memes ante esta enorme situación, y por acá les dejamos algunos:

Yo, creyendo que era mi celular y resulta que es #YouTubeDOWN y también Google y Gmail pic.twitter.com/Roq8E02gox — ꧁꧂ (@Collins_Yupi) December 14, 2020

El buscador de Google en estos momentos…#googledown pic.twitter.com/UuxdLTr9bP — Bob Estropajo (@BobEstropajo) December 14, 2020

Y yo culpando al mal Wifi de mis vecinos #YouTubeDOWN pic.twitter.com/TKwr0txAxi — ıllıllı ıllıllı (@Valenti70407226) December 14, 2020

Cuando se cae Youtube y en compañía también Google (El Meet no sirve ni los videos no cargan)#YouTubeDOWN pic.twitter.com/9bF4iDaYpO — Hugo (@hugosignes1) December 14, 2020

¡Chale!

Pensé que el algoritmo de Youtube se había vuelto loco y se había censurado así mismo.#YouTubeDOWN pic.twitter.com/amdpzM13it — DaDarío (@DarugaMEN) December 14, 2020