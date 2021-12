Hermana, cayó la ley: Granjero intenta denunciar a sus vacas por no dar leche

En el mundo existen demandas que se vuelven noticia mundial por lo absurdas que pueden ser, como las de los hijos que no pidieron nacer y cosas así. Pero sin duda, la demanda de la que hablaremos hoy bien podría encabezar la lista como la más rara, pues se trata de un granjero que decidió acudir a las autoridades para denunciar a sus vacas.

No crean que las simpáticas vacas fueron acusadas ante la autoridad competente por cometer un asalto, un secuestro o robar un globo. En realidad, el dueño de los animales decidió hacer la denuncia en su contra porque en los últimos días no quisieron dar leche, todo y a pesar de que sacó a las vacas a pastar dos veces al día para convencerlas.

Un granjero acusó a sus vacas ante las autoridades por no dar leche

Se los juramos que no es una broma del ‘Día de los Inocentes’. En India, las autoridades de la aldea de Sidlipura, ubicada en el estado de Karnataka, recibieron una denuncia inusual por parte de un granjero que acudió para acusar a sus vacas lecheras.

De acuerdo con la declaración del hombre, en los últimos cuatro días había llevado a las vacas a pastar en un horario de 8 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, esto con la finalidad de que los animales le dieran algunos litros de leche. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano ya que las vacas no le dieron ni una gota de dicho líquido.

Lo tuvieron que convencer que a los animales no les pueden hacer demandas por evidentes razones

Al no ver otra solución viable, al señor se le ocurrió la grandiosa idea de ir a la policía para acusar a su ganado, porque sabemos que si algo nos da más miedo que levantarnos al baño a las 2 de la mañana es tener a un policía que nos acuse de cualquier cosa. Y como era de esperarse los policías de Sidlipura le dijeron que su denuncia no podía proceder legalmente por evidentes razones.

El granjero se puso de necio y tuvo que entrar más gente al quite, quienes lo convencieron de que mejor busque otros métodos para que sus vacas le den leche y no tenga que amenazarlas para conseguirla. Ay no, de verdad que hay cada caso…