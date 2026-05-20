Según lo que está circulando en redes esta semana, anda un tigre suelto por ahí. Sin dueño, sin nadie que salga a explicar nada. Solo el video, los comentarios y la gente armando teorías como si fuera un episodio nuevo de una serie de detectives. Internet siendo internet, básicamente.

Pero esperen porque hay algo en esa imagen que no suelta. Un tigre que se escapa, que sale de donde estaba encerrado y se lanza a la calle sin pedir permiso. Y si lo piensan dos segundos… ¿no les suena conocido?

El tigre fue visto deambulando por la ciudad.

El tigre suelto nos representa y aquí les explicamos por qué

Seamos honestos: la mayoría del tiempo estamos encerrados en nuestra propia jaula. Cuarto, escuela, casa, repeat. No es que esté mal, pero hay un punto en que algo adentro empieza a pedir más. Más movimiento, más calle, más de lo que no cabe en una pantalla.

Esa energía que se acumula cuando llevas demasiado tiempo quieto es exactamente el tigre del que hablan las redes. Y la única forma de soltarlo es saliendo a ver qué hay afuera.

La ciudad tiene más salidas de las que crees. Patinar por una plaza, encontrar un spot de parkour, aprender los primeros pasos de breakdance en un parque. Disciplinas que llevan años construyendo comunidad desde abajo, sin pedir permiso, y que te cambian el estado mental de golpe.

No necesitas nivel avanzado ni equipo especial. Solo ganas de probar algo nuevo y dejar de pensarlo tanto. Eso es sacar el tigre: sin gran plan, sin gran discurso, solo moviéndote.

¿Un tigre en el metro? Según redes, sí.

El tigre ya anda suelto, ahora faltas tú

Y mientras el tigre de las redes sigue sin aparecer ni dar explicaciones, hay uno que sí conocemos bien: el que traes adentro y que de vez en cuando asoma cuando ya no aguantas más el cuarto. Ese que se despierta cuando agarras el skate, cuando encuentras un spot nuevo, cuando pruebas algo que nunca habías hecho y resulta que sí era lo tuyo.

Zucaritas® lleva años ahí en esas mañanas. No te dice a dónde ir ni qué hacer, solo te acompaña cuando decides que hoy sí sale el tigre.

¿Cuándo sale el tuyo?