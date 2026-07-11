El último bastión del Centro: La fantástica historia de Atlampa (y sus rentas accesibles)

Lo que necesitas saber: Aunque muchos no la conocen, la colonia Atlampa de la alcaldía Cuauhtémoc es otro barrio capitalino con una historia muy particular.

Aunque es desconocida por muchos, Atlampa es una de las colonias con más identidad, resistencia y secretos comerciales de la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí tenemos algo de su historia, la crónica de un barrio céntrico que creció con la industria de principios del siglo XX y hoy se niega a perder su esencia en tiempos de gentrificación.

Un barrio tradicional de la CDMX desconocido por muchos./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Los barrios tradicionales de la capital mexicana conservan su identidad a través del tiempo. Tal es el caso de esta colonia, que nació como una zona industrial con la llegada de las vías del tren México-Cuernavaca, después de ser campos con potreros y zonas pantanosas. Con la estación Buenavista llegaron las grandes fábricas y las primeras viviendas.

Aunque permaneció abandonada por mucho tiempo, Atlampa se moderniza con galerias y estudios de arte audiovisual./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Más adelante, cuando las fábricas fueron desocupadas, se le consideró como una de las colonias más inseguras de la ciudad, pero recientemente se ha rehabilitado para integrarla a la dinámica de la alcaldía Cuauhtémoc y darle nueva vida, lo que la hace un lugar capitalino para vivir sin tener que pagar las rentas excesivas que tenemos en muchos otros barrios de la CDMX.

La historia de la colonia Atlampa

En tiempos prehispánicos, lo que hoy es esta colonia era parte del señorío o calpulli de Nonoalco, ubicado al poniente del pueblo o altépetl de Tlatelolco. Después de la conquista se convirtió en una zona con potreros y pastizales hasta finales del siglo XIX, cuando llegaron las vías ferroviarias y con ellas una gran cantidad de fábricas que se establecieron en la zona, como “La Maravilla”, dedicada a la industria textil y otras tantas, dedicadas a la producción de cerveza, alimentos y la metalurgia.

La industria y las vías del tren quedaron olvidadas./Imagen Wikipedia

A principios del siglo XX la zona era conocida como Rancho El Chopo. Las primeras casas habitacionales para los trabajadores de la industria y el tren las construyó la compañía del Ferrocarril Central Mexicano, la colonia Atlampa se fundó oficialmente en la década de 1930. El área estaba conectada con otras zonas industriales y varios puntos del país gracias a las vías ferroviarias que la atravesaban.

El Río Consulado también ayudó al crecimiento de la industria, pero para finales de la década de los 40, la tecnología y el desplazamiento de las grandes fábricas a lugares más alejados de la ciudad, además del entubamiento del Río Consulado y la disminución del uso del ferrocarril, provocaron que la colonia y sus grandes naves industriales quedaran abandonadas. Mucha gente llegó a asentarse en campamentos y asentamientos informales.

El abandono y la rehabilitación

La colonia Atlampa se convirtió en una zona marginada. De hecho, el cineasta Luis Buñuel la usó como escenario para filmar Los Olvidados, en la que se mostraba la realidad de las comunidades vulnerables y humildes que se asentaban en el barrio. Durante varias décadas se le consideró como una zona de alto riesgo e inseguridad, con un alto abandono urbano y falta de vigilancia. Se le llegó a conocer como la más peligrosa de la alcaldía Cuauhtémoc.

La colonia se rehabilita y sale adelante./Imagen La Maravilla Studios Facebook

En la zona aún existen fábricas y grandes bodegas de su pasado industrial. Desde 2021, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Cuauhtémoc han realizado planes para la rehabilitación y el rescate de la zona. También recientemente, algunas empresas cinematográficas han instalado estudios y sets de filmación para hacer producciones audiovisuales, entre ellas, Maravilla Studios, ubicada en la vieja fábrica del mismo nombre. Gente de esta industria aprovecha el potencial de las grandes naves que permanecen abandonadas.

Asimismo, en la zona industrial de la colonia Atlampa se estableció la galería de arte Sabino 336, que forma parte de la Fundación Casa Wabi. Ahí se exhibe la obra de diferentes artistas visuales nacionales e internacionales y también encontramos el estudio del artista mexicano Bosco Sodi.

Danzantes durante las fiestas del Santo Niño Limosnerito./Imagen Fiestas de los Pueblos de la Cuenca de México Facebook

A la colonia también se le conoce por sus fiestas locales, como la del Santo Niño Limosnerito, celebrada cada 6 de enero y en el segundo domingo del mismo mes, con ferias, procesiones y danzas de concheros afuera de la Parroquia del Santo Niño Jesús, su iglesia representativa, construida en la década de los 40.

Una buena alternativa en la alcaldía Cuauhtémoc

El problema de los altos costos por la gentrificación en la CDMX y otras partes del país se ha hecho general en los últimos tiempos. La colonia Atlampa, ubicada al noroeste de la alcaldía Cuauhtémoc, representa una buena alternativa para no tener que pagar rentas excesivas, aunque todavía presenta retos en cuanto a seguridad y calidad de vida.

Atlampa se rehabilita con nuevos espacios recreativos y áreas verdes./Imagen Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Facebook

Por ahora se ha rehabilitado con luminarias, nuevas banquetas, áreas verdes, canchas de fútbol y otros espacios deportivos y recreativos, además de la restauración de sus monumentos históricos. Tiene nuevos programas de vivienda, proyectos habitacionales accesibles y una unidad del programa PILARES de la CDMX.

Sus fábricas son rehabilitadas para fines culturales./Imagen Casa Wabi Facebook

La colonia limita al norte con Circuito Interior, al sur con la Calzada Ricardo Flores Magón, al este con Insurgentes Norte y al oeste con la zona industrial de la Avenida Instituto Politécnico. Muy cerca de ahí encontramos la colonia Santa María La Ribera y el barrio de Tlatelolco. Es una buena alternativa para los que trabajan en zonas como Reforma, el Centro Histórico o Polanco.

Atlampa conserva sus tradiciones y al mismo tiempo mira hacia el futuro. Es una colonia típica capitalina, céntrica y de gran valor histórico que actualmente se recupera del abandono de varias décadas.