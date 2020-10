¡Por fin! He-Man y Los Amos del Universo están de regreso

Hace unos días estábamos exigiendo respuestas sobre estos misteriosos anuncios sobre “El Poder Regresa” y ¡por fin sabemos de qué se trata! ¡Yo tengo el podeeeeeeer!

La caricaturas que vimos de niños siempre nos van a acompañar, la neta. Prendías la tele, te dabas un tiro con la antena de conejo y llegaba el momento. Con escuchar la intro nos perdíamos en las aventuras de nuestros héroes favoritos, no existía nada más. Éramos parte de las redes de los castillos encantados y épicas batallas entre buenos y malos.

Pero no, no estamos llorando, solo se nos metió un “por el poder de Grayskull” en los ojos. Para secarnos las lágrimas, tenemos una buena noticia… ¡Mattel lo hizo de nuevo y lanzó una nueva colección de figuras de acción He-Man y los Amos del Universo!

Esta nueva línea llamada Masters of the Universe Origins se compone de 10 figuras de acción “modernas”. Es decir, con más movimiento y puntos de articulación, y marcan el regreso de He-Man, Skeletor, Orko, Teela, Hombre Bestia, Battle Cat y el vehículo de Jet Sled que incluye una figura del Príncipe Adam. ¡Que se arme la batalla!

Prepara un espacio en tu librero y trae de vuelta al niño que ahorraba sus domingos para conseguir sus figuras de acción favoritas. Gasta tu quincena sabiamente y date estas figuras retro que no pueden faltar en la colección de cualquier chavorruco que haya crecido escuchando semejante rolón. ¡Corre video!

¡Es un himno a la infancia! Estamos seguros que la jefa te decía “Ojalá así te aprendieras las tablas de multiplicar”, y es que no hay punto de comparación. He-Man era y es el hombre más poderoso del universo. Y ya entrados en gastos, si eres papá y quieres presentarle los Amos del Universo a tus hijos, habrá figuras de la línea Little People Collector.

Aunque qué van a saber los niños de ahora cuando nosotros levantábamos la escoba y gritábamos “¡Yo tengo el poder!”. Hay tantas frases y momentos icónicos de He-Man y los Amos del Universo que aquí en Sopitas nos dimos a la tarea de echarnos un clavado al pasado para recordar por qué esperábamos tanto el regreso de estas figuras.

Adam / He-Man

Recordemos que todo sucedía en el planeta de Eternia y ahí vivía Adam, hijo del rey Randor y de la reina Marlena, originaria de la Tierra. Esto convertía a Adam en mitad humano. ¡Compartimos procedencia con He-Man! Nunca revela su verdadera identidad para proteger a su familia y su secreto. Yep, igual que nosotros. ¡Shhhhh!

Skeletor

Eternia vivía amenazada por el consejo del mal, fuerza comandada por Skeletor que buscaba someter a todos sus habitantes. Lo más icónico de este villano era su risa llena de maldad. Al igual que una telenovela, es un personaje incomprendido, es el hermano menor de Randor, sí, el padre de Adam. O sea, tío de ¡He-Man! Un auténtico dramón.

Duncan Man-At-Arms

Consejero y ayudante del Rey Randor, entrenó al príncipe Adam. Lo que lo volvía único eran sus conocimientos en creación de armas y maquinaria. Pieza importante en cada batalla contra el consejo del mal. Aquí se cumple cabalmente ese bonito dicho: “lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe”.

¡Y no nos olvidemos del Castillo de Grayskull! Mattel también tendrá 3 sets Mega Construx de MOTU, siendo la estrella el emblemático edificio de Eternia, formado con más de 3000 bloques. ¿Cuántos va a llevar, joven?

Además, nos chismearon que en Mattel tiene más lanzamientos planeados para el 2021. Entre las figuras más esperadas están Battle Armor He-Man, Ram-Man y Panthor. Sabemos que son muchas buenas noticias para una sola nota. ¡Y ESO NO ES TODO, OMG!

¡Nuevas series!

Prepárate para “Masters of the Universe Revelation”. ¡Después de 30 años sabremos qué pasó con He-Man, Skeletor y todos los personajes de MOTU! Esta nueva serie se centrará en las historias sin resolver de la era clásica de los años 80. El productor es Kevin Smith y cuenta con un elenco IN-CRE-Í-BLE, encabezado por Mark Hamill (Skeletor), Lena Headey (Evil-Lyn) y Chris Wood (Príncipe Adam y He-Man)

Además, habrá un rework de la franquicia con He-Man and the Masters of the Universe. Esta producción que re-imaginará el cuento clásico de He-Man y los Amos del Universo con historias completamente nuevas y una nueva versión de los personajes más icónicos. Y ahora sí, podremos morir en paz.

Podrás encontrar esta colección en tiendas físicas y electrónicas a partir del 12 de octubre, día en que por fin, El Poder Regresa. Las series aún no tienen fecha fija pero no podemos esperar. Y tú, ¿tienes el poder o te vale?