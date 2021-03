La historia detrás del meme: El origen de los changuitos Joakin y Lupe

Arriba la historia detrás del meme y las mariwanas, Joakin… El mundo de internet tiene una gran capacidad de crear memes y tendencias que son amadas por todos y todas sin necesidad de saber su origen. Y sin duda el más reciente de ellos es el protagonizado por los changuitos que internet ha bautizado como Joakin y Lupe.

Los changuitos Joakin y Lupe están conquistado internet

Estos simpáticos personajazos han conquistado internet gracias a memes y videos virales que se han posteado en redes sociales como TikTok y Twitter, la mayoría de ellos donde vemos a Joakin y Lupe manteniendo conversaciones graciosas (para quienes gustan del fino arte del shitposting) en las que hablan sobre el preocupante consumo de drogas o cualquier otro tema.

Como seguro ya se dieron cuenta Joakin es el changuito que muestra su preocupación por la juventud desenfrenada de ahora, mientras que Lupe parece ser más liberal y siempre está contra el sistema. De hecho él ya popularizó la frase de “arriba las mariwanas” que ya cuenta con su sticker de WhatsApp y todo el rollo.

Si ya llegaron hasta este punto y no entienden nada de lo que acabamos de decir, entonces les dejamos un ejemplo de los videos que han hecho famosos a estos dos changuitos (con sus respectivas faltas ortográficas):

Nadie sabe a ciencia cierta cómo aparecieron

A ciencia cierta nadie sabe cómo fue que nacieron los memes de Joakin y Lupe (o a quién se le ocurrió hacer un diálogos con dos peluches de changuitos). Sin embargo, muchos le adjudican la acción a una página de Facebook llamada ‘Memes chisyosos’, la cual a principios de 2021 publicaron un meme de Joakin y Lupe que se hizo viral.

Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que estos dos chanquitos se han convertido en el meme del momento, al grado de que los peluches de Joakin y Lupe (sí, existen) ya comienzan a ser adquiridos por los fieles seguidores del tren del mame.

Pero los peluches están siendo un éxito en el internet de las cosas gracias a los memes

Y es que hace poco se dio a conocer que el simpático Lupe forma parte de una colección de peluches llamada DJUNGELSKOG, perteneciente a la compañía sueca IKEA (que hace poco anunció la apertura de una tienda en Puebla). Una con la que buscan inculcar y fomentar el amor y cuidado por las especies en peligro de extinción.

“Este juguete de peluche puede colgarse de la cadera o la espalda, al igual que los simios reales trepan y cuelgan de los árboles de la selva. Cuida bien a este orangután al que se puede abrazar, uno de nuestros animales salvajes en peligro de extinción”, dice la descripción del producto de IKEA que sólo cuesta 300 pesos.

¡Acá algunos de los mejores memes de Lupe y Joakin!

En el caso de Joakin, el changuito es un muñeco de la compañía Carl Dick. Hace no mucho estaba disponible a través de plataformas como Amazon, pero en la actualidad no es muy fácil de conseguir (aunque no imposible, así que síganlo intentando si es que mueren por tener este changuito).

En fin, ya con una edición más de “La historia detrás del meme” explicada, acá les dejamos algunos de los mejores memes que nos han dejado los changuitos Joakin y Lupe. ¡Gracias por tanto y perdón por tan poco!

Se imaginan trabajar en las oficinas centrales de IKEA en Suecia y que un directivo les pregunte “qué chingados es un Lupe?” — Tremenda quimera (@ChicoSinPortico) February 27, 2021

– Yo me llamo Homero ¿Y tu?

– Yo soy, DJUNGEKSKOG

– Mejor te llamo, Lupe pic.twitter.com/BciG4sqXJu — Jimbo Bimbo (@MexicoSimpson) February 27, 2021

mi mamá se llama guadalupe y le enseñé el video del juakin y la lupe, nambre nos estábamos miando de la risa las dos,,, ahora solo quiero decirle pa todo “sakate a bañar lupe” pic.twitter.com/qxYWAsMUam — verito (@algodondecielo) February 27, 2021

Mis padres me dieron la vida, pero los memes de Lupe y Joakin me dieron las primeras carcajadas del fin de semana. https://t.co/zpyspA6zZ3 — Leo Trujano (@Leo_Trujano) February 27, 2021

De cuando participas en un concurso por una lupe con @mx_ikea y anuncian a los ganadores: pic.twitter.com/1bihFWUBmC — Ana Valesmil! (@anavalesmil) February 27, 2021

Una serie de memes por el tweet de la UNAM. https://t.co/qOBpdrn9ZW pic.twitter.com/twXQdJDuwB — Jaromir Literario (@Jaromir_Lit) February 23, 2021